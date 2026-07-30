Agosto llega con una renovada oferta de series, películas y producciones originales que prometen captar la atención de millones de suscriptores de Netflix. El catálogo del servicio de streaming incorporará esperados desenlaces, nuevas historias inspiradas en hechos reales, adaptaciones literarias y propuestas de animación que buscan conquistar a públicos de todas las edades. Entre las novedades destacan títulos que ya generan gran expectativa por el éxito de sus entregas anteriores y otros que debutarán con el objetivo de convertirse en los próximos favoritos de la plataforma. Si estás pensando en renovar tu lista de reproducción para las próximas semanas, este mes ofrecerá opciones para quienes disfrutan del drama, la comedia, el suspenso y las historias cargadas de emoción. Descubre cuáles son los siete estrenos más importantes de Netflix en agosto de 2026 y en qué fecha estará disponible cada uno para que no te pierdas ninguno.

¿CUÁLES SON LOS 7 ESTRENOS MÁS ESPERADOS DE NETFLIX EN AGOSTO DE 2026?

1. Cien años de soledad (Temporada 2 / Final)

La adaptación de la reconocida obra de Gabriel García Márquez se despide con una segunda temporada que pondrá punto final a la historia. Netflix estrenará primero siete capítulos el 5 de agosto, mientras que el episodio que cerrará definitivamente la producción llegará el 26 de agosto. La directora Laura Mora adelantó que el desenlace tendrá una propuesta visual y narrativa mucho más ambiciosa para ofrecer un cierre cargado de emoción.

2. Muertos, S.L. (Temporada 4 / Final)

La comedia ambientada en la Funeraria Torregrossa concluirá con su cuarta temporada, disponible desde el 7 de agosto. Después de ganarse un lugar entre los seguidores del humor televisivo, la serie llegará a su desenlace con nuevos episodios que pondrán fin a las historias de sus personajes.

3. Gatos callejeros

También el 7 de agosto debutará esta serie animada para adultos creada por Ricky Gervais. La producción seguirá a un grupo de gatos que sobrevive en las calles mientras enfrenta situaciones llenas de humor irreverente, combinadas con momentos de reflexión sobre la vida y las relaciones.

4. Un hijo propio

El 13 de agosto llegará este documental dirigido por la chilena Maite Alberdi. La producción aborda un caso real protagonizado por una mujer que, debido a la presión de su entorno, decidió fingir un embarazo, explorando las consecuencias personales y sociales de esa decisión.

5. Outer Banks (Temporada 5 / Final)

Los seguidores de la exitosa serie juvenil podrán despedirse de John B y sus amigos el 20 de agosto. La quinta temporada será la última entrega y buscará cerrar las aventuras del grupo con un desenlace que responda a las expectativas de los fanáticos.

6. Susurran tu nombre

El 28 de agosto se estrenará este thriller protagonizado por Robert De Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan. La historia sigue a un hombre que, desesperado por encontrar a su hijo desaparecido, recurre a la ayuda de su padre, un expolicía, para descubrir la verdad detrás del caso.

7. Toda la verdad de mis mentiras

El mismo 28 de agosto llegará la adaptación de la novela de Elísabet Benavent. La trama gira alrededor de un viaje en caravana organizado para celebrar una despedida de soltera, pero el recorrido cambia de rumbo cuando comienzan a salir a la luz secretos que los integrantes del grupo habían mantenido ocultos durante años, según informa Espinof.

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