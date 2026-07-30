Netflix sorprende con sus mejores estrenos de agosto: estas son las 7 joyas que todos quieren ver | Foto: Netflix
Netflix sorprende con sus mejores estrenos de agosto: estas son las 7 joyas que todos quieren ver | Foto: Netflix
Por José Templo

Agosto llega con una renovada oferta de series, películas y producciones originales que prometen captar la atención de millones de suscriptores de Netflix. El catálogo del servicio de streaming incorporará esperados desenlaces, nuevas historias inspiradas en hechos reales, adaptaciones literarias y propuestas de animación que buscan conquistar a públicos de todas las edades. Entre las novedades destacan títulos que ya generan gran expectativa por el éxito de sus entregas anteriores y otros que debutarán con el objetivo de convertirse en los próximos favoritos de la plataforma. Si estás pensando en renovar tu lista de reproducción para las próximas semanas, este mes ofrecerá opciones para quienes disfrutan del drama, la comedia, el suspenso y las historias cargadas de emoción. Descubre cuáles son los siete estrenos más importantes de Netflix en agosto de 2026 y en qué fecha estará disponible cada uno para que no te pierdas ninguno.

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