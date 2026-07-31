El maíz se mantiene como uno de los cultivos más importantes y producidos a nivel mundial debido a su gran versatilidad y elevado rendimiento agrícola. Su utilización abarca desde la alimentación humana hasta la producción de alimentos para el ganado, además de servir como materia prima para la industria alimentaria en productos como harinas, aceites, almidones y jarabes. También es un insumo clave para la fabricación de biocombustibles, como el etanol, y para diversos procesos industriales. Su capacidad para adaptarse a distintos tipos de clima y suelo facilita su cultivo a gran escala en numerosos países. La creciente demanda internacional ha sido otro de los factores determinantes en el incremento sostenido de la producción de maíz durante las últimas décadas. El aumento de la población mundial, el fortalecimiento de la actividad pecuaria y el desarrollo de la industria de los biocombustibles han impulsado su expansión agrícola. Como resultado, naciones como Estados Unidos, China, Brasil y Argentina concentran una parte significativa de la producción global. Estas economías se han consolidado como actores estratégicos en el mercado internacional del maíz gracias a su capacidad productiva y tecnológica.

Este es el país que ha superado su producción de maíz en todo Latinoamérica para sorpresa de todos los demás países

Argentina registró un nuevo hito en su producción agrícola al proyectar una cosecha de maíz de 71,5 millones de toneladas para la campaña 2025/26, el mayor volumen obtenido en la historia del país. Este resultado récord fue favorecido por el aumento de la superficie cultivada, mejores niveles de productividad y condiciones climáticas especialmente favorables durante el desarrollo del cultivo. El desempeño del cereal superó las expectativas del sector agropecuario. La campaña se perfila como una de las más destacadas de los últimos años.

Con más del 75% del área sembrada ya cosechada, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía señaló que esta campaña representa el mejor desempeño histórico del maíz en Argentina. El volumen proyectado fortalece el papel del cereal como uno de los principales motores del complejo agroexportador nacional. Además, reafirma la importancia estratégica del maíz dentro de la economía agrícola del país. Las autoridades consideran que el resultado consolida a Argentina como un actor clave en el mercado internacional de granos.

Estos los factores del crecimiento de esta producción de maíz siendo el principal motor en todo Argentina

El crecimiento histórico de la producción de maíz en Argentina estuvo impulsado principalmente por la ampliación de la superficie dedicada a este cultivo. En la campaña agrícola 2025/26, el área sembrada aumentó de 9,2 millones a 11,6 millones de hectáreas, lo que representa un incremento del 26,1% en comparación con el ciclo anterior. Esta expansión permitió elevar significativamente el volumen de producción nacional. El maíz consolidó así su posición como uno de los principales cultivos del país. A este avance se sumó una mejora en los niveles de productividad registrados durante la campaña. El rendimiento promedio nacional pasó de 6.900 a 7.240 kilogramos por hectárea, favorecido por prácticas agrícolas más eficientes y por condiciones climáticas favorables durante gran parte del ciclo productivo. Estos factores permitieron un mejor desarrollo de los cultivos en distintas regiones agrícolas. El resultado fortaleció aún más el desempeño del sector maicero argentino.

Aún siguen vigilantes que las plagas malogren los cultivos en las próximas temporadas en especial la Chicharrita

Pese a que la campaña agrícola dejó resultados históricos para la producción de maíz, las autoridades continúan vigilando la presencia de Dalbulus maidis, conocida como la chicharrita del maíz, una de las plagas más perjudiciales para este cultivo. El seguimiento se mantiene activo debido al impacto que este insecto puede tener sobre los rendimientos agrícolas. La vigilancia sanitaria forma parte de las acciones preventivas para proteger la próxima campaña. Los organismos técnicos consideran clave mantener un control permanente de su evolución. De acuerdo con el último reporte de la Red Nacional de Monitoreo, las mayores concentraciones del insecto siguen detectándose en las regiones del NOA, NEA y Centro-Norte de Argentina. En cambio, en el Centro-Sur y el Litoral la población de la plaga se mantiene en niveles estables. Los especialistas estiman que las bajas temperaturas propias del invierno contribuirán a reducir la presencia de la chicharrita. Esto permitiría disminuir el riesgo sanitario de cara a la siguiente temporada agrícola.

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