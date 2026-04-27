La espera ha terminado para los cazadores de demonios. Tras meses de especulaciones y una enorme expectativa por parte de la comunidad, finalmente se ha revelado el destino de una de las entregas más esperadas del año. “Chainsaw Man: La película - Arco de Reze” ya tiene una fecha oficial de lanzamiento en plataformas de streaming, marcando el regreso triunfal de Denji a la pantalla.

Fecha de estreno de la película de Chainsaw Man en Crunchyroll

Se ha confirmado oficialmente que "Chainsaw Man: La película - Arco de Reze" se estrenará el 30 de abril en Crunchyroll. Esta fecha posiciona al filme como uno de los cierres de mes más potentes para la plataforma, permitiendo que los suscriptores de todo el mundo accedan de forma simultánea a esta nueva etapa de la historia creada por Tatsuki Fujimoto.

El anuncio ha generado un gran revuelo en redes sociales, especialmente considerando que este arco es uno de los más queridos por los lectores del manga debido a su carga emocional y sus espectaculares secuencias de acción.

¿Qué veremos en el Arco de Reze?

Esta película funciona como una continuación directa de la primera temporada del anime. La trama se centra en la aparición de Reze, una joven misteriosa que entabla una relación cercana con Denji. Sin embargo, detrás de su apariencia inocente se esconde el Demonio Bomba, una pieza clave de la Unión Soviética enviada para capturar el corazón de Pochita.

Ani-May 2026: El evento masivo de Crunchyroll que inicia con Chainsaw Man

El mes de mayo se ha convertido oficialmente en el periodo más importante para la comunidad del anime gracias a Ani-May. Esta celebración mundial, organizada por Crunchyroll, busca conectar a los fans de Latinoamérica y el resto del mundo a través de experiencias exclusivas, lanzamientos de mercancía y estrenos de alto impacto.

Gita Rebbapragada, directora de operaciones de Crunchyroll, ha señalado que esta edición será la más grande hasta la fecha, sirviendo como un nexo cultural antes de la esperada entrega de los Anime Awards. Para dar el “pistoletazo” de salida a este mes de festejos, la plataforma ha elegido su título más fuerte: el estreno de "Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze" el 30 de abril.

Estrenos y sorpresas confirmadas para el Ani-May

Además del regreso de Denji y Reze, Crunchyroll ha confirmado que durante todo mayo habrá actividades especiales relacionadas con las franquicias más importantes del momento. El evento no solo se limitará a la pantalla, sino que incluirá recompensas para los usuarios y momentos especiales en el mundo real.

Entre las series que protagonizarán el Ani-May se encuentran:

JUJUTSU KAISEN

My Hero Academia

Solo Leveling

Frieren: Más allá del final del viaje

Hell’s Paradise y Black Clover

Lista de personajes principales

El Arco de Reze destaca por centrar la narrativa en un grupo reducido de personajes, permitiendo una mayor profundidad en sus interacciones:

Denji: El protagonista y “Chainsaw Man”, quien busca una vida normal mientras trabaja para la Seguridad Pública.

El protagonista y “Chainsaw Man”, quien busca una vida normal mientras trabaja para la Seguridad Pública. Reze: Una joven empleada de una cafetería que se convierte en el interés amoroso de Denji, pero que oculta ser la portadora del Demonio Bomba.

Una joven empleada de una cafetería que se convierte en el interés amoroso de Denji, pero que oculta ser la portadora del Demonio Bomba. Pochita: El Demonio Motosierra que reside en el corazón de Denji.

El Demonio Motosierra que reside en el corazón de Denji. Aki Hayakawa: El experimentado cazador de demonios y tutor de Denji, quien mantiene su vigilancia sobre las amenazas emergentes.

El experimentado cazador de demonios y tutor de Denji, quien mantiene su vigilancia sobre las amenazas emergentes. Power: La poseída del Demonio Sangre y compañera de piso de Denji, que aporta su característico caos a la historia.

La poseída del Demonio Sangre y compañera de piso de Denji, que aporta su característico caos a la historia. Beam: El Demonio Tiburón, quien demuestra una lealtad absoluta y casi religiosa hacia Chainsaw Man.

El Demonio Tiburón, quien demuestra una lealtad absoluta y casi religiosa hacia Chainsaw Man. Makima: La líder de la División Especial 4, cuya presencia e influencia siguen siendo un misterio clave en la trama.

Ficha técnica de la película