Cómo cobrar Devolución del IVA 2022: ¿cuándo se paga?

La devolución del IVA en Colombia se trata de un beneficio para los menos favorecidos, el cual tiene como objetivo balancear de alguna manera los ingresos de los beneficiarios. De tal manera que el Gobierno Nacional de Colombia adelantó el esquema de la Devolución del IVA con el fin de que los hogares de menores ingresos obtengan previamente el dinero para calmar el impacto del impuesto que grava el consumo de productos y servicios.

Como se sabe, el pago del bono es de $76.000 durante seis ciclos y que este no excluirá a las familias más pobres de los programas Familias en Acción y Colombia Mayo. Es más, estarán los hogares que no han sido parte de las Transferencias Monetarias de Prosperidad Social.

¿CUÁL ES EL CALENDARIO DE PAGO DE DEVOLUCIÓN DEL IVA 2022?

Durante el mes de julio no se realizó ningún pago de la Devolución del IVA, pero de acuerdo con la información del Departamento de Prosperidad Social, el próximo ciclo está programado para llevarse a cabo desde el viernes 5 de agosto, hasta el 19 del mismo mes. Estará disponible el pago de 80.000 pesos para 2 millones de hogares beneficiarios de Devolución del IVA. Esto corresponde al décimo ciclo del programa de pagos.

¿CÓMO COBRAR A TRAVÉS DE SUPERGIROS LA DEVOLUCIÓN DEL IVA 2022?

El pago será programado en el municipio en el que el titular está inscrito en la ficha del Sisbén: tendrá que realizar el cobro en este municipio. Ahora, si el ciudadano que ha sido beneficiario se encuentra de manera permanente en un municipio diferente al registrado, tendrá que informar al operador, para que le habilite el cobro en el nuevo municipio. En caso desees realizar este trámite, SuperGIROS puso a disposición este enlace: https://www.supergiros.com.co/formularios/1044 .

Tipo y número de documento.

Municipio donde está inscrito en el sistema, y municipio y departamento donde solicita el pago.

También debe adjuntar una foto del documento de identidad, por ambos lados.

¿DEBO ESTAR INSCRITO EN EL SISBÉN PARA RECIBIR LA DEVOLUCIÓN DEL IVA 2022?

Es importante saber que no todos los colombianos tienen acceso a este beneficio social, por lo que es fundamental cumplir ciertas características. Es así que uno de los requisitos indispensables para recibir el dinero de Devolución del IVA es estar registrado en el Sisbén ya que a través de esta herramienta el Gobierno puede identificar a las familias más pobres.

Asimismo, cuando ingreses a la web encontrarás toda la información que desees saber si eres o no parte de la Devolución del IVA. No obstante, como se indicó, toma en cuenta que esta oficina no otorga el beneficio.