El 2026 está a la vuelta de la esquina, y muchas personas se preparan para recibirlo de la mejor manera, ya sea con cábalas o rituales. Por su parte, otros empiezan a planear lo que desean lograr a lo largo de estos meses como, por ejemplo, crecer profesionalmente, emprender algo nuevo, viajar a más destinos, aprender cosas nuevas, entre otros proyectos personales. A pesar de que la mayoría abandona sus objetivos durante la primera parte del año, existe una herramienta que ha ganado popularidad últimamente debido a que permite ordenar los deseos en un solo lugar: el Vision Board o tablero de sueños. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO CREAR UN VISION BOARD ESTE 2026?

En los últimos meses, se ha vuelto tendencia en redes sociales la elaboración del propio Vision Board para el 2026, una práctica en la que las personas plasman sus objetivos, metas y aspiraciones de estilo de vida, acompañadas de un diseño personalizado con colores, figuras, símbolos y una frase inspiradora. De esta manera, con la ayuda de plataformas digitales se puede diseñar en simples pasos este tablero de sueños que puede acompañar en el móvil o computadora.

Para iniciar, se debe ingresar a Pinterest y crear un tablero privado titulado “Metas 2026”. Luego, se debe utilizar palabras clave más específicos como “amanecer en Machu Picchu” o “cafetería en París”. Tras ello, elija fotografías que transmitan las emociones que desea experimentar, ya sea paz, energía o concentración. Es indispensable escoger frases que conecten con sus valores y prioridades actuales.

Así, cuando se tenga todas las imágenes, se debe acceder a Canva y seleccionar “collage de fotos” o “vision board”. En caso de que se realice por el teléfono, el formato recomendado es “Historia de Instagram” (1080 x 1920 px). En esta sección se da rienda suelta a la creatividad, al colocar el objetivo o meta principal en el centro, acompañado de palabras clave que contribuyan a alcanzar los propósitos planteados. Por último, se guarda el archivo en alta resolución (PNG) y configurar como fondo de pantalla en todos sus dispositivos, según comparte Infobae.

¿QUÉ PAÍS CELEBRA PRIMERO EL AÑO NUEVO 2026?

Como cada año, el honor de ser el primer país en recibir el Año Nuevo 2026 recaerá en Kiribati, una república insular ubicada en el Pacífico central y que opera bajo el huso horario UTC+14. Este país está conformado por 33 atolones de coral e islas que se extienden a lo largo del ecuador y destaca por su belleza natural y sus tradiciones ancestrales. En cuanto a su diferencia horaria con el Perú es de 17 horas. Es decir, cuando en esa nación sean las 12:00 a. m. del 1 de enero de 2026, en el país sudamericano recién serán las 7:00 a. m. del 31 de diciembre de 2025.

Por otro lado, los países que serán los últimos en recibir el nuevo año será la Isla Howland e Isla Baker, pertenecientes a Estados Unidos. Estos archipiélagos que están deshabitados, ubicadas en el Océano Pacífico, se encuentran en el huso horario más retrasado del planeta. Y es que, tienen una diferencia horaria con Kiribati de 24 horas, lo que equivale a un día.