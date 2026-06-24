El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 entra en sus etapas decisivas y los fanáticos de todo el planeta ya se preguntan cuándo termina el Mundial 2026. Con un formato renovado que incluye a 48 selecciones y un total de 104 partidos, la expectativa por conocer al nuevo campeón de la Copa del Mundo es total.
La selección argentina, que llegó como defensora del título obtenido en Qatar 2022, ya aseguró su clasificación a los 16vos de final como líder del Grupo J. En lo que representa la última Copa del Mundo de Lionel Messi —quien ya se convirtió en el máximo goleador histórico del certamen en soledad con 18 tantos tras sus actuaciones ante Argelia y Austria—, el torneo se prepara para su emocionante cierre.
Cuándo es la final del Mundial 2026 y a qué hora se juega
El partido más importante del torneo, la gran final del Mundial 2026, se disputará el domingo 19 de julio.
Para los aficionados que siguen la transmisión desde Sudamérica, el encuentro comenzará a las 14:00 (horario peruano). Este partido marcará el cierre de una cita histórica que, por primera vez, se celebra de manera conjunta en tres países de Norteamérica.
Dónde se juega la final del Mundial 2026
El escenario elegido para consagrar al nuevo campeón del mundo es el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos. Este imponente recinto tiene un protagonismo central en la Copa del Mundo, ya que además de la gran final, alberga:
- Cinco partidos de la etapa de grupos.
- Un partido de los 16vos de final.
- Un encuentro de los octavos de final.
Cómo es el nuevo formato de eliminación directa del Mundial
A diferencia de las últimas siete ediciones que contaban con 32 participantes, el Mundial 2026 extendió su cupo a 48 seleccionados. Esto modificó por completo la estructura del torneo y extendió el calendario:
- Fase de grupos: Se conformaron 12 zonas de cuatro equipos cada una.
- Clasificación: Avanzan a la fase eliminatoria los dos mejores de cada grupo junto a los ocho mejores terceros.
- 16vos de final: Es la gran novedad del certamen, sumando una ronda de eliminación directa previa a los octavos de final.
A partir de los 16vos de final, se juegan partidos a todo o nada. El camino hacia el MetLife Stadium incluye los octavos de final (del 4 al 7 de julio), los cuartos de final (9 al 11 de julio), las semifinales (14 y 15 de julio) y el partido por el tercer puesto el sábado 18 de julio en Miami.
Calendarios de partidos desde 16avos de final
Domingo, 28 de junio 2026
Partido 73 (2º Grupo A vs. 2º Grupo B) — Estadio Los Ángeles
Lunes, 29 de junio 2026
Partido 74 (1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F) — Estadio Boston
Partido 75 (1º Grupo F vs. 2º Grupo C) — Estadio Monterrey
Partido 76 (1º Grupo C vs. 2º Grupo F) — Estadio Houston
Martes, 30 de junio 2026
Partido 77 (1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H) — Estadio Nueva York Nueva Jersey
Partido 78 (2º Grupo E vs. 2º Grupo I) — Estadio Dallas
Partido 79 (1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I) — Estadio Ciudad de México
Miércoles, 1 de julio 2026
Partido 80 (1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K) — Estadio Atlanta
Partido 81 (1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J) — Estadio Bahía de San Francisco
Partido 82 (1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J) — Estadio Seattle
Jueves, 2 de julio 2026
Partido 83 (2º Grupo K vs. 2º Grupo L) — Estadio Toronto
Partido 84 (1º Grupo H vs. 2º Grupo J) — Estadio Los Ángeles
Partido 85 (1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J) — Estadio BC Place Vancouver
Viernes, 3 de julio 2026
Partido 86 (1º Grupo J vs. 2º Grupo H) — Estadio Miami
Partido 87 (1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L) — Estadio Kansas City
Partido 88 (2º Grupo D vs. 2º Grupo G) — Estadio Dallas
Sábado, 4 de julio 2026
Partido 89 (Ganador P74 vs. Ganador P77) — Estadio Filadelfia
Partido 90 (Ganador P73 vs. Ganador P75) — Estadio Houston
Domingo, 5 de julio 2026
Partido 91 (Ganador P76 vs. Ganador P78) — Estadio Nueva York Nueva Jersey
Partido 92 (Ganador P79 vs. Ganador P80) — Estadio Ciudad de México
Lunes, 6 de julio 2026
Partido 93 (Ganador P83 vs. Ganador P84) — Estadio Dallas
Partido 94 (Ganador P81 vs. Ganador P82) — Estadio Seattle
Martes, 7 de julio 2026
Partido 95 (Ganador P86 vs. Ganador P88) — Estadio Atlanta
Partido 96 (Ganador P85 vs. Ganador P87) — Estadio BC Place Vancouver
Jueves, 9 de julio 2026
Partido 97 (Ganador P89 vs. Ganador P90) — Estadio Boston
Viernes, 10 de julio 2026
Partido 98 (Ganador P93 vs. Ganador P94) — Estadio Los Ángeles
Sábado, 11 de julio 2026
Partido 99 (Ganador P91 vs. Ganador P92) — Estadio Miami
Partido 100 (Ganador P95 vs. Ganador P96) — Estadio Kansas City
Martes, 14 de julio 2026
Partido 101 (Ganador P97 vs. Ganador P98) — Estadio Dallas
Miércoles, 15 de julio 2026
Partido 102 (Ganador P99 vs. Ganador P100) — Estadio Atlanta
Sábado, 18 de julio 2026
Partido 103 (Perdedor P101 vs. Perdedor P102) — Estadio Miami
Domingo, 19 de julio 2026
Partido 104 (Ganador P101 vs. Ganador P102) — Estadio Nueva York Nueva Jersey
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