Tras un calendario extendido de 104 partidos, la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá llega a su fin. Agendá el día, la hora de la final y cómo se jugarán las llaves de eliminación directa. (Foto: EFE/ Sebastiao Moreira)
Tras un calendario extendido de 104 partidos, la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá llega a su fin. Agendá el día, la hora de la final y cómo se jugarán las llaves de eliminación directa. (Foto: EFE/ Sebastiao Moreira)
/ Sebastiao Moreira
Por Paolo Valdivia

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 entra en sus etapas decisivas y los fanáticos de todo el planeta ya se preguntan . Con un formato renovado que incluye a 48 selecciones y un total de 104 partidos, la expectativa por conocer al nuevo campeón de la Copa del Mundo es total.

La selección argentina, que llegó como defensora del título obtenido en Qatar 2022, ya aseguró su clasificación a los 16vos de final como líder del Grupo J. En lo que representa la última Copa del Mundo de Lionel Messi —quien ya se convirtió en el máximo goleador histórico del certamen en soledad con 18 tantos tras sus actuaciones ante Argelia y Austria—, el torneo se prepara para su emocionante cierre.

Cuándo es la final del Mundial 2026 y a qué hora se juega

El partido más importante del torneo, la gran final del Mundial 2026, se disputará el domingo 19 de julio.

Para los aficionados que siguen la transmisión desde Sudamérica, el encuentro comenzará a las 14:00 (horario peruano). Este partido marcará el cierre de una cita histórica que, por primera vez, se celebra de manera conjunta en tres países de Norteamérica.

Dónde se juega la final del Mundial 2026

El escenario elegido para consagrar al nuevo campeón del mundo es el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos. Este imponente recinto tiene un protagonismo central en la Copa del Mundo, ya que además de la gran final, alberga:

  • Cinco partidos de la etapa de grupos.
  • Un partido de los 16vos de final.
  • Un encuentro de los octavos de final.

Cómo es el nuevo formato de eliminación directa del Mundial

A diferencia de las últimas siete ediciones que contaban con 32 participantes, el Mundial 2026 extendió su cupo a 48 seleccionados. Esto modificó por completo la estructura del torneo y extendió el calendario:

  • Fase de grupos: Se conformaron 12 zonas de cuatro equipos cada una.
  • Clasificación: Avanzan a la fase eliminatoria los dos mejores de cada grupo junto a los ocho mejores terceros.
  • 16vos de final: Es la gran novedad del certamen, sumando una ronda de eliminación directa previa a los octavos de final.

A partir de los 16vos de final, se juegan partidos a todo o nada. El camino hacia el MetLife Stadium incluye los octavos de final (del 4 al 7 de julio), los cuartos de final (9 al 11 de julio), las semifinales (14 y 15 de julio) y el partido por el tercer puesto el sábado 18 de julio en Miami.

Calendarios de partidos desde 16avos de final

Domingo, 28 de junio 2026

Partido 73 (2º Grupo A vs. 2º Grupo B) — Estadio Los Ángeles

Lunes, 29 de junio 2026

Partido 74 (1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F) — Estadio Boston

Partido 75 (1º Grupo F vs. 2º Grupo C) — Estadio Monterrey

Partido 76 (1º Grupo C vs. 2º Grupo F) — Estadio Houston

Martes, 30 de junio 2026

Partido 77 (1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H) — Estadio Nueva York Nueva Jersey

Partido 78 (2º Grupo E vs. 2º Grupo I) — Estadio Dallas

Partido 79 (1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I) — Estadio Ciudad de México

Miércoles, 1 de julio 2026

Partido 80 (1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K) — Estadio Atlanta

Partido 81 (1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J) — Estadio Bahía de San Francisco

Partido 82 (1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J) — Estadio Seattle

Jueves, 2 de julio 2026

Partido 83 (2º Grupo K vs. 2º Grupo L) — Estadio Toronto

Partido 84 (1º Grupo H vs. 2º Grupo J) — Estadio Los Ángeles

Partido 85 (1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J) — Estadio BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio 2026

Partido 86 (1º Grupo J vs. 2º Grupo H) — Estadio Miami

Partido 87 (1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L) — Estadio Kansas City

Partido 88 (2º Grupo D vs. 2º Grupo G) — Estadio Dallas

Sábado, 4 de julio 2026

Partido 89 (Ganador P74 vs. Ganador P77) — Estadio Filadelfia

Partido 90 (Ganador P73 vs. Ganador P75) — Estadio Houston

Domingo, 5 de julio 2026

Partido 91 (Ganador P76 vs. Ganador P78) — Estadio Nueva York Nueva Jersey

Partido 92 (Ganador P79 vs. Ganador P80) — Estadio Ciudad de México

Lunes, 6 de julio 2026

Partido 93 (Ganador P83 vs. Ganador P84) — Estadio Dallas

Partido 94 (Ganador P81 vs. Ganador P82) — Estadio Seattle

Martes, 7 de julio 2026

Partido 95 (Ganador P86 vs. Ganador P88) — Estadio Atlanta

Partido 96 (Ganador P85 vs. Ganador P87) — Estadio BC Place Vancouver

Jueves, 9 de julio 2026

Partido 97 (Ganador P89 vs. Ganador P90) — Estadio Boston

Viernes, 10 de julio 2026

Partido 98 (Ganador P93 vs. Ganador P94) — Estadio Los Ángeles

Sábado, 11 de julio 2026

Partido 99 (Ganador P91 vs. Ganador P92) — Estadio Miami

Partido 100 (Ganador P95 vs. Ganador P96) — Estadio Kansas City

Martes, 14 de julio 2026

Partido 101 (Ganador P97 vs. Ganador P98) — Estadio Dallas

Miércoles, 15 de julio 2026

Partido 102 (Ganador P99 vs. Ganador P100) — Estadio Atlanta

Sábado, 18 de julio 2026

Partido 103 (Perdedor P101 vs. Perdedor P102) — Estadio Miami

Domingo, 19 de julio 2026

Partido 104 (Ganador P101 vs. Ganador P102) — Estadio Nueva York Nueva Jersey

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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.