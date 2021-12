Cuentos e Historias de Navidad: las 10 mejores de todos los tiempos

La literatura navideña, aunque no sea un género literario como tal, agrupa principalmente a cuentos y novelas que tiene mucho en común. Estas obras suelen caracterizarse por tener mensajes de amor, generosidad, entre otras. En esta ocasión, hemos seleccionado las diez mejores historias navideñas de todos los tiempos que podrás disfrutarlo con tus seres queridos.

1. CUENTO DE NAVIDAD DE CHARLES DICKENS.

Es una historia enternecedora y mágica en la cual se muestra el poder de estas épocas navideñas. El sentimiento por estas fiestas es tan grande que es capaz de cambiar al más egoísta del mundo para volverlo generoso; al más intransigente para que actúe de forma más permisiva; al más desalmado para hacerle redescubrir su propio hueco en el mundo; y por supuesto, al más desdichado para que acepte la felicidad que surge en su nueva vida.

Todo esto sucede gracias a la Navidad, porque significa tiempo de amor, pues las intenciones de cooperación y solidaridad se vuelven indispensables, creando así una atmósfera cargada de amor, amistad y voluntad.

Dickens decidió darle la oportunidad al personaje de mostrar al mundo que las personas pueden ser buenas si quieren, deberá pasar por unas duras experiencias hasta llegar a su destino, hasta ese momento en el que se da cuenta de que ha estado viviendo la vida de la peor forma posible, desaprovechando miles de oportunidades de celebrar las fiestas con alegría, de ser tan feliz como el resto sí era capaz de serlo.

El autor nos hace ver que no debemos enfadarnos con el mundo, que el ceño fruncido no siempre es buena opción, y que, a pesar de nuestro egoísmo, nada nos hará sentir mejor que compartir aquello que tenemos con quienes de verdad lo necesitan y valorarán. Bien se trate del dinero del que dispongamos, de un techo bajo el que dormir, o del amor que guardamos en nuestros corazones.

HISTORIAS NAVIDEÑAS





2. EL CASCANUECES Y EL REY DE LOS RATONES DE ERNST THEODOR AMADEUS HOFFMANN.

La hermosa historia del Cascanueces presenta a la protagonista del cuento donde deberá mostrar su cariño y agradecimiento por aquello que más valora, por las oportunidades de las que dispone y por ser capaz de introducirse dentro de un increíble mundo de fantasía y aventuras. En él, Marie deberá ser firme en sus convicciones, defender aquello en lo que cree y enfrentarse a las batallas apoyando a quien lo merece.

Comienza relatando la vida de una niña, la más pequeña de los hermanos, descubre un cascanueces oculto en su árbol de Navidad. Juntos vivirán momentos únicos que harán de la protagonista una niña feliz y capaz.

En la historia de Hoffmann, nos transporta a un ambiente dulce del Reino de los caramelos, todo un mundo donde la dulzura es comestible y la diversión está asegurada, un mundo donde realizar todos tus sueños de cuando eras niño. ¿A quién no le gustaría siquiera atravesar esos árboles tras los que aguardaban el júbilo y el olor a caramelo del Reino?

3- CARTAS DE PAPÁ NOEL DE J.R.R. TOLKIEN.

La historia de J.R.R. Tolkien, no son nada más y nada menos que las cartas que Tolkien escribía a sus hijos en fechas navideñas, como si fuera Papá Noel. En ellas relataba las aventuras del señor de rojo que reparte regalos, y les mandaba buenos deseos, a la vez que les recordaba lo bien que debían portarse para poder optar a sus regalos llegado el día de Navidad.

En 1920 Tolkien empezó su tradición que duró hasta el 1943, cuando su hija menos cumplió los catorce años. Pasados tres años, la mujer de hijo Christopher (Baillie Tolkien) editó las cartas para recopilarlas en este precioso cuento navideño.

4. RUMPELSTILTSKIN DE HERMANOS GRIMM

Rumpelstiltskin, un duende algo maligno, que procede de cuentos del folclore alemán. Los Hermanos Grimm le utilizaron e incorporaron a este personaje en muchos cuentos.

En el afán de querer impresionar al Rey del pueblo, un molinero le asegura a este que su hija hila tan bien que puede hilar paja y convertirla en oro. El rey se queda tan impresionado con la proeza de la hija del molinero que le pide que lleve a su hija a palacio para demostrarlo. Cuando la hija llega al palacio, el Rey dedice meterla en una habitación llena de paja y exigirle que demuestre su don convirtiéndola en paja y si no lo consigue, acabará con su vida.

5. UNA VISITA DE SAN NICOLÁS DE CLEMENT MOORE

Conocida también como La noche antes de Navidad se trata de un poema publicado en el año 1823 y es de Clement Moore, aunque en el momento de la publicación se hizo de forma anónima.

Este poema es uno de los grandes participes de que la idea sobre Papá Noel haya evolucionado y cambiado, sobre todo en la cultura norteamericana, por ejemplo, en el momento de hacer regalos a la gente que queremos. Este poema ha sido interpretado muchas veces por artistas conocidos y acompañado de música.

6. EL SOLDADITO DE PLOMO DE HANS CHRISTIAN ANDERSEN

El soldadito de Plomo, de Hans Christian Andersen, cuenta cómo un soldadito de plomo que forma parte de una caja de juguetes y al que le falta una pierna porque se quedaron sin metal por fundir, se enamora de una bailarina de juguete a la que también le falta una pierna, por la misma razón.

Un duende se entera de su amor, le prohíbe mirar a la bailarina y le lenza por la ventana. Es entonces cuando la vida del soldadito se verá envuelta en miles de aventuras para, al final, acabar junto a su amada en una terrible situación que dejará ver al lector el gran corazón del juguete de plomo.

7. HANSEL Y GRETTEL DE HERMANOS GRIMM

Un cuento para niños que empieza contando cuando la madrastra de los niños convence al padre de deshacerse de los niños, abandonándolos en el bosque porque ya no tenían con qué dinero alimentarles. Hansel, que había estado escuchando la conversación, sale a recoger piedras para marcar un camino con ellas y poder regresar a casa cuando les soltasen en el bosque.

8. EL GIGANTE EGOÍSTA DE OSCAR WILDE

Este cuento, de Oscar Wilde, es algo más complicado que los anteriores y definitivamente, tiene un toque más adulto y maduro.

La historia comienza con un gigante egoísta que no dejaba a los niños jugar en su jardín y construyó un muro para que ellos no pudiesen colarse. Es entonces cuando la tristeza se apodera del jardín y los árboles se secan sin florecer. Entonces el gigante, arrepentido, invita a los niños a jugar a su jardín, derrumbando el muro que había construído. De entre todos los niños, se encariña más de uno que tiempo despúes desaparece y no le vuelve a ver.

9. LA REINA DE LAS NIEVES DE HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Este relato escrito por Hans Christian Andersen, cuenta cómo un Troll dedice construir un espejo en el que sólo se mostrarán criaturas horribles a las personas que se miren en él. El diablo y sus secuaces deciden robar este espejo y llevarlo al cielo para que los ángeles se asusten al verse convertidos en horribles criaturas. Pero, por un error, el espejo cae a la tierra y se convierte en miles de granos que las personas aspiran hasta convertir sus ojos en pedazos del cristal maléfico, haciendo que vean sólo lo horrible de las personas.

10. EL PREMIO GORDO DE BLASCO IBÁÑEZ

Una historia que nos cuentan cómo tener tanto dinero no nos da la felicidad y que, incluso, puede ser nuestra perdición.

Sucede a vísperas de la Navidad situándose en las mismas circunstancias y tratando de aprender de los errores que ha cometido el hombre de su propia creación.





