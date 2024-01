El fútbol es el deporte más popular a nivel mundial. Cada fin de semana, miles de personas abarrotan los estadios en diferentes lugares del planeta con el objetivo de ver y alentar a sus clubes favoritos. De esta manera, lo que se vive en dicho recinto es una verdadera fiesta llena de emociones. En este contexto, si eres un verdadero fan de esta disciplina deportiva, debes saber que el escenario más grande del mundo no es ni el mítico Maracaná ni el colosal Camp Nou.

¿Cuál es el estadio más grande del mundo?

Aunque no lo creas, el estadio más grande del mundo es el Narendra Modi. Dicho recinto se ubica exactamente en la ciudad de Ahmedabad, en la India. Irónicamente, esta monumental estructura no se utiliza para la práctica del fútbol.

El Norendra Modi, también conocido como el Estado de Motera, es utilizado exclusivamente para el criquet y tiene capacidad para recibir a 132.000 personas, según la web Billiken. Otro dato no menor es que fue sede de los mundiales de criquet de 1987, 1996 y 2011.

Qué debes conocer sobre la historia del estadio más grande del mundo

-Se construyó en 1983

-En primer momento se llamó Sardar Patel para rendirle tributo al primer viceprimer ministro de la India (entre 1947 y 1950)

-Se le conocía también como el Estadio de Guyarat

-Tenía una capacidad de 49.000 personas sentadas.





¿Qué debes conocer sobre las características del estadio más grande del mundo?

Revisamos las características del estadio más grande del mundo, según Billike:

Tiene tres puntos de entrada, diseñados exclusivamente para mejorar la circulación de los espectadores.

Cubre una superficie de 254.952 metros cuadrados.

Ofrece 76 palcos corporativos con capacidad para 25 personas cada uno.

Dispone de una piscina de tamaño olímpico.

Cuenta con una casa club de 55 habitaciones.

Tiene cuatro vestidores.

Su techo, que cubre gran parte de las butacas, se diseñó sin pilares de por medio, con el objetivo de que ningún elemento obstruya la visión de los espectadores.

Ofrece un estacionamiento para 3.000 autos y 10.000 motos.

Dispone de un campo de juego que mide 164 metros de longitud por 137 metros de ancho.

¿Cuál es la primera selección de fútbol eliminada del Mundial 2026?

La primera escuadra que no podrá ser parte de la fiesta futbolística del Mundial 2026 es Guam, que salió derrotado por 3-1 en el global ante Singapur en la primera ronda de las fases clasificatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Por lo tanto, no tendrá más alternativa que disfrutar por televisión la siguiente Copa del Mundo.

Cabe destacar que Guam es una selección de tercer orden en Asia, pues se ubica en el puesto 201 del ranking FIFA, además forma parte de una isla de Estados Unidos en Micronesia. Tampoco es que había mucha ilusión de parte de sus hinchas debido a su historial: nunca se clasificó a una Copa Asiática ni a ningún Mundial. Su máximo éxito deportivo fue haber obtenido un triunfo y un empate en los Juegos del Pacífico, aunque claro, tampoco pudo pasar a la siguiente etapa.

Qué otras selecciones se quedaron sin el Mundial 2026

Por ahora, hay otros países que no han tenido chance de clasificar a la siguiente Copa del Mundo. Tras quedar fuera Guam, se suman a la lista Mongolia (perdieron por un global de 2-0 ante Afganistán), Camboya (1-0 abajo en el acumulado ante Pakistán), Sri Lanka (1-4 ante Yemén), Timor Oriental (0-7 ante Taiwán), Macao (1-5 vs. Myanmar), Islas Maldivas (1-2 contra Bangladesh), Laos (1-2 vs. Nepal), Bután (2-4 ante Hong Kong) y Brunei (duro 0-12 contra Indonesia), todos pertenecen a la AFC.

Es importante mencionar que la siguiente competencia de la FIFA tendrá lugar en Canadá, Estados Unidos y México; además, contará con 48 selecciones clasificadas y se jugarán 104 partidos, 40 más que en el formato anterior, y la duración será de 40 días, entre el 8 de junio y el 19 de julio.

