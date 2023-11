La selección peruana ha tenido un comienzo más que negativo en estas Eliminatorias. En seis fechas disputadas, el equipo nacional acumuló cuatro derrotas, dos empates y tan solo un gol a favor. Por ese motivo, Juan Reynoso, todavía técnico de la selección peruana, es señalado como el gran responsable. Sin embargo, fuentes al interior de Videna le confirmaron a El Comercio que el ‘Cabezón’ no seguirá al mando de la Blanquirroja. En este contexto, el nombre de Ricardo Gareca es el que más ha mencionado el hincha para suceder al estratega peruano.

¿Cuál es el único obstáculo que evitaría que Ricardo Gareca vuelva a la selección peruana? Esto dijo Michael Succar

A propósito de ello, Michael Succar, periodista de Movistar Deportes, señaló que hay intención del ‘Tigre’ de volver a tomar las riendas de Perú. Lamentablemente, el obstáculo que impide que esto suceda es la presencia de Agustín Lozano como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Quiero contar dos cosas sobre Ricardo Gareca. ¿Tiene posibilidades de venir? Sí, tiene posibilidades. ¿Ricardo Gareca y su comando técnico tienen interés de asumir? Sí, tienen interés de asumir. ¿Ricardo Gareca y su comando técnico creen en esta nueva generación, creen en lo que hay en la selección para poder potenciarlo? Sí, creen en lo que hay, lo han estudiado”, empezó diciendo el comunicador en el programa “Mauricio y Michael”.

Luego, el periodista añadió: “No estoy contando nada tan nuevo. Cuando Gareca decide sentarse a renovar con Agustín Lozano para empezar un tercer proceso, estudian la realidad y una duda que existía era sobre poder mejorar lo que ya se consiguió. Ellos estudiaron el panorama, vieron a Grimaldo, Reyna y Quispe. Piero (Quispe) estuvo a nada de ser convocado para la última fecha doble de Eliminatorias con Gareca, pero al final no se dio”.

Por último, Succar fue tajante en asegurar que Gareca no ve con buenos ojos volver a trabajar con Perú teniendo a Lozano como presidente de la FPF. “Ellos han estudiado este panorama y tomaron la decisión que deportivamente confiaban en poder sacarlo adelante. ¿Qué impide un retorno de Gareca? Tiene nombre y apellido: Agustín Lozano (...) Lo más importante es que él quiere, su comando técnico también quiere, pero sería contradictorio después de cómo salió y ninguneó a Lozano, asumir con el mandato de él”.

¿Qué dijo Juan Reynoso tras el empate de Perú ante Venezuela?

Una vez que finalizó el duelo ante el cuadro venezolano, como ya es costumbre, Reynoso se presentó en conferencia de prensa para expresar su opinión sobre lo sucedido. “Sigo pensando igual (sobre la continuidad del proyecto), no es momento de especular. Respeto la opinión de todos. Con respecto a lo otro (sobre sostener el proceso a pesar de los malos resultados), ya vendrá un análisis de la gente involucrada”, empezó diciendo el exCruz Azul.

Por último, el exfutbolista hizo hincapié en lo mucho que le está costando encontrar un once titular. “Nos está costando encontrar el 11 ideal por la coyuntura. Tenemos jugadores que no están jugando en sus ligas, que no están para los 90 minutos. Creo que hoy competimos y bastante bien hasta que pudimos sostener nuestros esfuerzos. Mucho mérito también de Venezuela. El responsable soy yo, tomo las decisiones y no están saliendo”.

¿Qué dijo Renato Tapia tras el empate de Perú ante Venezuela?

Renato Tapia, considerado uno de los referentes de Perú, le dio su apoyo total a Juan Reynoso en esta complicada situación para la Bicolor. “Yo conozco a Juan Reynoso, conozco a la familia, al comando técnico. Me parece que es el correcto para este grupo. Como te digo, me parece que en el primer tiempo demostramos qué es lo que queremos. Hay muchísimas cosas por mejorar, eso no lo niego. No soy tonto de decir que todo está bien. Hay que aferrarnos a lo bueno y tratar de repetirlo”.

¿Cómo se jugará la séptima y octava fecha de las Eliminatorias?

Setiembre 2024

Fecha 7

Uruguay - Paraguay



Perú - Colombia



Brasil - Ecuador



Bolivia - Veneuzela



Argentina - Chile



Fecha 8

Colombia - Argentina



Venezuela - Uruguay



Paraguay - Brasil



Chile - Bolivia



Ecuador - Perú

