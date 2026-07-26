Horarios y dónde ver la final de la Copa Sudamericana de Voley 2026 | Foto: Latina
Horarios y dónde ver la final de la Copa Sudamericana de Voley 2026 | Foto: Latina
Por Redacción EC

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 entra en su jornada definitiva con los partidos que definirán las posiciones finales del campeonato y al equipo que levantará el trofeo. Luego de disputarse las semifinales, quedaron establecidos los enfrentamientos por el séptimo y quinto lugar, además del duelo por el tercer puesto y la gran final, donde Brasil y Colombia buscarán quedarse con el título. La última fecha reunirá a las ocho selecciones participantes en una intensa programación que se desarrollará a lo largo del domingo en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima. Los aficionados ya pueden consultar el cronograma completo de los encuentros y las plataformas que transmitirán cada compromiso en vivo, tanto por televisión como por internet. Conoce los horarios de todos los partidos, quiénes disputarán la final y dónde seguir la definición de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.