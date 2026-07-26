La Copa Sudamericana de Vóley 2026 entra en su jornada definitiva con los partidos que definirán las posiciones finales del campeonato y al equipo que levantará el trofeo. Luego de disputarse las semifinales, quedaron establecidos los enfrentamientos por el séptimo y quinto lugar, además del duelo por el tercer puesto y la gran final, donde Brasil y Colombia buscarán quedarse con el título. La última fecha reunirá a las ocho selecciones participantes en una intensa programación que se desarrollará a lo largo del domingo en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima. Los aficionados ya pueden consultar el cronograma completo de los encuentros y las plataformas que transmitirán cada compromiso en vivo, tanto por televisión como por internet. Conoce los horarios de todos los partidos, quiénes disputarán la final y dónde seguir la definición de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

¿QUÉ SELECCIONES DISPUTARÁN LA FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA DE VÓLEY 2026?

Las semifinales dejaron definidos a los dos equipos que buscarán quedarse con el título del campeonato. Brasil consiguió su clasificación al partido decisivo y ahora enfrentará a Colombia, que también superó con éxito la ronda anterior para instalarse en la final.

Antes del encuentro por el campeonato también se disputarán los partidos para definir las demás posiciones del torneo. Argentina y Chile se enfrentarán por el tercer lugar, mientras que Ecuador jugará ante Bolivia por el séptimo puesto. Además, Perú se medirá con Venezuela en el compromiso que definirá el quinto lugar.

¿QUÉ PARTIDO JUGARÁ PERÚ ESTE DOMINGO?

La selección peruana volverá a la cancha este domingo para disputar el partido por el quinto lugar de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Su rival será Venezuela, en un encuentro que permitirá definir las posiciones finales del campeonato para ambos equipos.

Aunque el combinado nacional no logró avanzar a las semifinales, todavía buscará cerrar su participación con una victoria y finalizar el certamen en la mejor ubicación posible.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE LOS PARTIDOS DE ESTE DOMINGO?

La programación de la jornada final quedó establecida de la siguiente manera:

Domingo 26 de julio

Ecuador vs. Bolivia | 9:45 horas.

Argentina vs. Chile | 12:15 horas.

Perú vs. Venezuela | 14:45 horas.

Brasil vs. Colombia (Final) | 17:15 horas.

Todos los encuentros se disputarán en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima.

¿DÓNDE VER LAS SEMIFINALES DE LA COPA SUDAMERICANA DE VÓLEY 2026?

Los partidos correspondientes a las semifinales y los encuentros por la clasificación del quinto al octavo lugar podrán seguirse en Perú mediante la señal de Latina Televisión. La cobertura estará disponible tanto en televisión abierta como en alta definición, a través de los canales 2 y 702.

Quienes prefieran seguir los encuentros desde internet también podrán hacerlo mediante la página web oficial y la aplicación móvil de Latina, donde se emitirán los compromisos en vivo.

Otra alternativa para los aficionados será la transmisión gratuita que ofrecerá la Federación Peruana de Vóley por medio de su página de Facebook y su portal oficial, con relato en directo de cada compromiso, según informa Infobae.