Marcelo Bielsa explicó por qué cambió a Valverde ante España: “Pretendí darle...” | Composición EC: EFE / @aufoficial
Marcelo Bielsa explicó por qué cambió a Valverde ante España: “Pretendí darle...” | Composición EC: EFE / @aufoficial
Por Redacción EC

La reciente eliminación de Uruguay del Mundial 2026 ha dejado un sabor amargo en la afición y en la prensa local, marcando el fin de un ciclo de 39 meses bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa. En una conferencia de prensa que se percibió como un adiós definitivo, el estratega argentino asumió la responsabilidad absoluta por lo que calificó como un fracaso rotundo, admitiendo que, a pesar de los esfuerzos tácticos y el nivel de los jugadores, los resultados nunca respaldaron el proyecto. Lejos de esquivar las críticas sobre sus decisiones durante el último encuentro frente a España, el entrenador desglosó los motivos detrás de sus ajustes tácticos y realizó un balance crudo sobre el legado que deja en el fútbol charrúa. A continuación, te contamos las razones de las sustituciones clave, la autocrítica del técnico y los motivos por los que considera que su gestión no logró los objetivos trazados.

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