La reciente eliminación de Uruguay del Mundial 2026 ha dejado un sabor amargo en la afición y en la prensa local, marcando el fin de un ciclo de 39 meses bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa. En una conferencia de prensa que se percibió como un adiós definitivo, el estratega argentino asumió la responsabilidad absoluta por lo que calificó como un fracaso rotundo, admitiendo que, a pesar de los esfuerzos tácticos y el nivel de los jugadores, los resultados nunca respaldaron el proyecto. Lejos de esquivar las críticas sobre sus decisiones durante el último encuentro frente a España, el entrenador desglosó los motivos detrás de sus ajustes tácticos y realizó un balance crudo sobre el legado que deja en el fútbol charrúa. A continuación, te contamos las razones de las sustituciones clave, la autocrítica del técnico y los motivos por los que considera que su gestión no logró los objetivos trazados.

¿QUÉ MOTIVÓ LA SUSTITUCIÓN DE VALVERDE Y LA SALIDA DE MUSLERA?

Bielsa fue claro al señalar que cada decisión tomada sobre el terreno de juego respondió a una intención táctica específica, más allá de la sorpresa que pudieran causar.

Sobre la salida del capitán Federico Valverde, quien dejó su lugar para el ingreso de Viñas apenas comenzada la segunda mitad, el estratega explicó que buscó un golpe de timón ofensivo, sosteniendo que: “Le sustituí por Viñas porque pretendí darle potencia al ataque”, con la convicción de refrescar el frente de ataque para buscar la igualdad ante el combinado español.

En el caso particular del guardameta Muslera, quien fue cambiado durante el entretiempo, el entrenador fue tajante: “El jugador tomó la decisión de retirarse y pidió el cambio”.

Federico Valverde. (Foto: Getty Images) / Visionhaus

¿POR QUÉ EL TÉCNICO CONSIDERA QUE SU PASO POR URUGUAY FUE UN FRACASO?

El balance del director técnico tras más de tres años al mando es devastador. Para él, los números no mienten y son los únicos que otorgan validez a un proceso. Bielsa afirmó tajantemente: “Yo no le dejo nada al fútbol uruguayo”.

A su entender, ningún desempeño es rescatable si carece de un trofeo o una posición final destacada que lo respalde. Incluso minimizó los logros previos, indicando que: “El cuarto puesto en Eliminatorias no tuvo valor, el tercero en la Copa América tampoco y esta actuación no hace falta definirla”.

Marcelo Bielsa. (Foto: Getty Images)

¿QUÉ DIJO MARCELO BIELSA SOBRE LA ENTREGA Y EL JUEGO DE SUS JUGADORES?

Si bien admite que la cosecha de puntos fue paupérrima, apenas dos de siete unidades que consideró merecidas por desempeño, el técnico se niega a culpar a sus futbolistas por falta de esfuerzo. Respecto a la entrega del grupo, aseguró que: “La actitud no merece ser reprobada”.

En cuanto al plan de juego, puntualizó que el compromiso ante España fue sumamente complejo: “Teníamos que recuperar la pelota en el campo rival”. Para el entrenador, fue un encuentro parejo que, bajo una dinámica normal de juego, debió finalizar con un marcador igualado, enfatizando que el equipo intentó sostener el proyecto con mucho sacrificio, según informa el diario As.

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