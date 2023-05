Cada vez falta menos para festejar una de las fechas más especiales en Perú: el Día de la Madre. Se trata de un día en el que los hijos buscan homenajear a sus progenitoras de diferentes maneras. En este sentido, la imaginación y la creatividad juegan un rol fundamental para sorprender a mamá.

En este sentido, hay muchas mamás que son amantes de la lectura y la poesía. Por ese motivo, si tu madre pertenece a este grupo, sería ideal que le dediques un poema para hacerla sentir especial.

Si no sabes qué poema dedicarle, pues no eres un gran conocedor del mundo de la poesía, no te preocupes, aquí te daremos 10 opciones diferentes para que las declames o se las envíes por redes sociales, según Infobae.

Día de la Madre en Perú: 9 poemas para dedicarle a mamá este segundo domingo de mayo

“Madre” de Gabriela Mistral:

Este poema de la escritora chilena es un homenaje a todas las madres del mundo. En él, Gabriela Mistral describe la importancia de las madres en la vida de sus hijos, comparándolas con el sol y la luna.

“Madre” es un poema emotivo y conmovedor que honra a todas las madres por su dedicación y amor.

“La madre” de Antonio Machado

Se trata de una oda a las madres que se dedican por completo a sus hijos. Antonio Machado describe la figura de una madre abnegada y sacrificada que da todo por sus hijos sin esperar nada a cambio.

“La madre” es un poema tierno y emotivo que rinde homenaje a la labor de las madres.

“Para mi madre” de Pablo Neruda

Es una declaración de amor y gratitud hacia su madre. Pablo Neruda describe la importancia de su madre en su vida, su dedicación y su amor incondicional.

“Para mi madre” es un poema hermoso y conmovedor que expresa la admiración y el amor que Neruda sentía por su madre.

“A mi madre” de Julio Cortázar

Este poema de Julio Cortázar es una reflexión sobre el amor y la ausencia de su madre. Julio Cortázar describe la figura de una madre ausente, pero presente en su memoria y en su corazón.

“A mi madre” es un poema emotivo y profundo que expresa la tristeza y la nostalgia que siente Cortázar por su madre.

“Elogio de la madre” de José Martí

Se trata de un canto al amor maternal y a la importancia de las madres en la vida de sus hijos. En él, Martí describe la figura de una madre amorosa y protectora que guía a sus hijos en la vida.

“Elogio de la madre” es un poema emotivo y conmovedor que exalta la labor de las madres.

“Gracias, mamá” de Anónimo

Este poema anónimo es una expresión de gratitud hacia las madres por todo lo que hacen por sus hijos. En él se describe la figura de una madre cariñosa y abnegada que siempre está dispuesta a ayudar a sus hijos.

“Gracias, mamá” es un poema emotivo y sencillo que expresa el amor y la gratitud hacia las madres.

“Mi madre” de Federico García Lorca

Este poema es una descripción de la figura de su madre y de su relación con ella. Federico García Lorca describe a su madre como una mujer fuerte y valiente que lo guió en la vida.

“Mi madre” es un poema emotivo y conmovedor que expresa el amor y la admiración que Lorca sentía por su madre.

“Madre” de Alfonsina Storni

En este poema se celebra la maternidad y la figura de la madre. A través de su poesía, Alfonsina Storni rinde homenaje al amor incondicional de la madre, a su entrega y sacrificio.

“Madre” es un poema emotivo y conmovedor que exalta la figura de la madre.

“Mi madre” de Mario Benedetti

En este poema se describe la figura de su madre y su amor incondicional hacia ella. A través de su poesía, Benedetti expresa la gratitud y el cariño que siente por su madre, y cómo ella ha sido una fuente de inspiración y fortaleza en su vida.

“Mi madre” es un poema emotivo y conmovedor que refleja la relación entre una madre y su hijo.

Ya lo tienes, no hay pretexto para no hacerle saber a tu madre, ya sea con acciones, regalos o palabras, lo importante que es para ti.