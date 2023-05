En vísperas del Día de la Madre, los niños de la casa empiezan a crear el menú para la celebración tan esperada. En esta fecha, uno de los momentos más importantes es el desayuno, pues es el inicio del día especial de mamá. Por ello, debe ser preparado con mucho amor y cuidado. En esta ocasión, Hogar&Familia conversó con Fiorella Reaño, más conocida como ‘LaMafiachic’, quien ha cautivado a los usuarios de Tiktok con las recetas de loncheras que realiza para sus hijos, llenas de detalles y dedicación. “Para mí, el Día de la Madre es una de las fechas más importantes. Es un día entero para dedicarle a ese ser maravilloso, quien nos cuida y nos protege”, comentó.

Al igual que múltiples madres en el mundo, Fiorella recuerda con mucho cariño las veces que sus hijos la han agasajado en el Día de la Madre. “El año pasado, mis hijos me sorprendieron con el desayuno. Lo que me encantó es que cada uno hizo algo distinto, según lo que saben preparar. Por ejemplo, mi hijo mayor me cocinó panqueques con miel, uno de mis desayunos favoritos. Por otro lado, mi hijo del medio me trajo unas uvitas para acompañar y el más pequeño, mi ‘chocolatito’, me llevó un pan con mantequilla. Lo más lindo fue que cada uno me traía una rosita”, contó la Mafia Chic sobre su experiencia.

¿Qué desayuno podemos prepararle a mamá?

Uno de los desayunos favoritos de Fiorella Reaño son los panqueques con miel. Esta receta, además de versátil, es muy sencilla de realizar. Por ende, puede ser una opción ideal para los más chicos de la casa. En esa línea, la mamá tiktoker nos compartió su receta favorita de este plato.

Ingredientes:

Una taza de harina de tu preferencia

de tu preferencia Media taza de leche de tu preferencia

de tu preferencia 2 huevos

Media cucharadita de vainilla

Una pizca de canela molida (opcional)

(opcional) Media cucharadita de polvo de hornear

Endulzante de tu preferencia al gusto

Los panqueques pueden ser una opción sencilla y versátil para sorprender a mamá en su día especial

Preparación

Inserta todos los ingredientes en un recipiente y mézclalos hasta que queden bien integrados.

Calienta la sartén previamente. Si lo va a preparar un pequeño, que sea con la supervisión y acompañamiento de un adulto.

previamente. Si lo va a preparar un pequeño, Cuando la sartén ya ha cogido temperatura, agrega una cucharadita de mantequilla para que, al poner la mezcla, no se pegue.

Cuando la mantequilla ya se ha derretido, pon la sartén a fuego bajo y vierte la mezcla poco a poco. Para una porción, puedes poner dos o tres cucharadas.

Cuando veas que salen burbujas en el panqueque, es hora de voltearlo. Así, ve repitiendo el proceso hasta lograr las porciones que deseas.

Así, ve repitiendo el proceso hasta lograr las porciones que deseas. A la hora de servir, usa tu imaginación y decóralo con las frutas que más le gusten a tu mamá. También, puedes acompañarlo con manjar blanco, fudge de chocolate o miel de abeja.

¿Cómo hacer un desayuno extra especial?

Fiorella es fan de los detalles. Incluso, en su cuenta de Tiktok, podemos observar cómo las loncheras de sus pequeños siempre van acompañadas de una notita con un mensaje positivo para alegrar su día. En ese sentido, recomienda completar el desayuno con una carta o nota por el Día de la Madre. “Pueden decorar la cartita con pétalos o, para los más pequeños, añadirle algún dibujo. Tu mami nunca olvidará ese detalle”, agregó.

Para concluir, la mamá bloguera recalcó lo afortunada que se siente de tener el título de mamá y poder celebrar este día. “Una madre se vuelve guerrera, más empoderada y tiene más sueños desde que comienza a ser madre. Aprovechemos esta fecha para recordar la suerte que tenemos de serlo y la importancia de criar hijos de bien. Que el Día de la Madre no sea solo una fecha, que sea todos los días”, concluyó.