Las muestras de cariño que indican afecto son importantes para mejorar nuestra autoestima, y vivir en armonía con el prójimo. El Día Internacional del Abrazo es una efemérides singular, pero más que necesaria en una sociedad donde se observan guerras y conflictos con mayor notoriedad. A propósito de su conmemoración, conoce porqué es tan beneficioso para la salud, y cuánto debe durar el contacto físico para sentir plenitud.

Día internacional del abrazo (Foto: Inside Edition / YouTube)

¿QUÉ BENEFICIOS OTORGA DAR UN ABRAZO?

El contacto físico es indispensable para fortalecer los lazos amicales, familiares, y amorosos, y por ello el abrazo es fundamental para que ese fortalecimiento sea afectivo entre seres humanos.

La efemérides de este 21 de enero debe despertar conciencia sobre la importancia que representa demostrar cariño, amor y apego a través del entrelazamiento de brazos, y los gestos corporales, y porque además otorga beneficios para la salud tanto física como psicológica.

Repasemos algunos de los beneficios que posee dar un abrazo para reforzar nuestro sistema inmunológico, y bienestar emocional, según la ciencia:

- Reduce el estrés, el ritmo cardíaco y la tensión

- Disminuye la presión arterial y las probabilidades de padecer demencia

- Mejora el flujo sanguíneo y las relaciones de pareja

- Estimula la hormona del crecimiento en los niños

- Aporta sensaciones de seguridad, energía, fortaleza, armonía y plenitud

- Combate el insomnio

- Estimula el desarrollo y la supervivencia de las neuronas

- Ayudan a controlar el apetito

- Favorecen la longevidad

Durante este martes 21 de enero de 2025, aprovechemos la ocasión para abrazar consensuadamente con mayor frecuencia, pero siempre respetando el espacio de la otra persona, tal y como lo recomienda el propio portal del Día Internacional que fue celebrado por primera vez hace 37 años.

¿QUIÉN CREÓ EL DÍA INTERNACIONAL DEL ABRAZO Y CÓMO SE POPULARIZÓ A NIVEL MUNDIAL?

Un licenciado en Psicología de la Universidad de Michigan que también obtuvo una maestría en Divinidad de la Universidad de Boston, es el responsable, creador, fundador y promotor del denominado oficialmente Día Nacional de los Abrazos en Estados Unidos, y globalmente como Día Internacional del Abrazo.

La efemérides se estableció, conmemoró, y celebró por primera ocasión en 1986 gracias a la idea de Kevin Zaborney, pastor especialista en tratar a delincuentes juveniles en Boysville, una residencia que brinda a asistencia a menores de edad, y que actualmente reside en la ciudad de Caro ubicada en su natal Michigan.

De acuerdo a información oficial compartida por la plataforma del Día Internacional del Abrazo, la fecha del 21 de enero, escogida luego de Navidad y previo al Día de San Valentín, se popularizó y trascendió mundialmente luego de que se publicara en el reconocido Calendario de Eventos de Chase, la guía de referencia más completa y autorizada que recuerda efemérides, días festivos, eventos especiales, entre otros.

Países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Australia, Reino Unido e Irlanda, celebran este afectuoso día internacional que curiosamente, también, fue patentada como marca registrada 3 años después en la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos bajo “National Hugging Day Collection”.