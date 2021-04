La pandemia del COVID-19 no solo ha puesto al descubierto y agravado las flagrantes desigualdades en todo el mundo con respecto al acceso a la atención sanitaria y las desigualdades económicas. Este problema no ha sido la excepción para las personas con autismo, ya que se han enfrentado durante mucho tiempo a muchas de estas desigualdades, y la pandemia no ha hecho más que agudizarlas. Esto señala la ONU respecto al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora hoy 2 de abril.

Este año, la iniciativa se encuentra en su decimocuarta edición. En noviembre del año 2007, la Organización de Naciones Unidas designó esta fecha como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. El término Trastorno del Espectro Autista (TEA) o autismo se refiere a un amplio abanico de manifestaciones y grados de estas.

¿Cuáles son los objetivos de este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo?

El objetivo es colaborar en la investigación, el diagnóstico, el tratamiento y la aceptación de personas con esta varianza neurológica. La tasa de autismo en todas las regiones del mundo es alta y la falta de comprensión tiene un gran impacto en las personas, sus familias y comunidades.

¿Qué es el autismo?

El autismo es una condición que empieza a manifestarse desde temprana edad que puede causar serios problemas en la capacidad de comunicarse, relacionarse con las personas y adaptarse al entorno. Las personas con esta condición tienen problemas con las interacciones sociales, problemas de comunicación y comportamientos repetitivos.

Finalmente, hasta la fecha, la causa de los trastornos del espectro autista no se ha identificado con certeza, pero se puede identificar una causa genética en algunos casos.

