Doctor Strange in the Multiverse of Madness es el nombre de la nueva película de Marvel que los fanáticos de UCM están esperando con ansias. Su estreno está previsto para el 5 de mayo y ya los cines peruanos han dado información sobre la preventa.

Como se sabe, la película está dirigida por Sam Raimi y cuenta con las estelares actuaciones de Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg y Rachel McAdams. Sin duda, nadie se la debe perder.

El tráiler, que fue lanzado a mediados de febrero, deja impactantes diálogos e imágenes, pero lo más interesante es que en un momento se ve a Stephen Strange enmarrocado y ser llevado por robots. Además, se escucha una voz que parece ser la de Charles Xavier.

Doctor Strange 2: ¿cómo conseguir entradas en preventa para ver la película?

Cinemark, Cineplanet, Cinerame y Cinépolis han puesto a la venta su preestreno el 4 de mayo con funciones que arrancan desde las 7:00 p.m. Existen diversos formatos para ver la película tanto en inglés como en español.

Las entradas se pueden adquirir de manera online vía Internet o también de manera presencial en los locales de los cines ya comentados.

Ingresa al sitio web oficial o al aplicativo del cine donde quieres ver la película, elige la función con el horario que más te acomode y realiza el pago con tu tarjeta de débito o crédito.

