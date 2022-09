Final, La Gran Estrella con Gisela EN VIVO: Horarios y dónde ver el último programa concurso

‘La Gran Estrella’ que se trasmite en América Televisión, llegará a su fin este sábado 24 de septiembre, pues como se recuerda, el pasado sábado 17 de septiembre no pudo levantarse y terminó descendiendo al tercer lugar en la lista de los más vistos de la televisión peruana. El espacio fue superado una vez por el programa cómico JB en ATV.

Es así que en su cuenta de Instagram, Gisela Valcárcel informó el final de ‘La Gran Estrella’. La conductora señaló que hizo todo lo que pudo para que el reality salga adelante, sin embargo, no se pudo. Es importante recordar que el programa se estrenó el pasado 6 de agosto, pero no logró el rating esperado.

¿QUÉ DIJO GISELA VALCÁRCEL SOBRE EL FIN DE LA GRAN ESTRELLA?

“Quiero dar las gracias a cada compañero, actor, cantante, bailarín, productor musical que se unió a este desafío y quiso compartir sus conocimientos con jóvenes que tienen mucho talento, pero que nunca se habían parado frente a tantas cámaras y empezaron a experimentar lo que es ser artista y subirse a un escenario. Sé que este plan lo hizo Dios, y por eso estoy tan contenta y puedo decir que sin él no me hubiera atrevido a poner nuevos rostros en pantalla”, escribió la conductora de LGE.

Gisela Valcárcel destacó que se hizo todo lo que se pudo, anunciando así la gran final del programa de América TV. “¡Sin ti Señor, no hubiera llegado hasta aquí, sintiendo que hicimos todo para que se dé! ¡Gracias a cada participante y por supuesto a cada uno de ustedes! ️¡Los espero el sábado a las 9 p.m. en LA FINAL de ‘La Gran Estrella’”, finalizó la animadora, quien en varias ocasiones defendió el programa reality.

¿QUIÉNES SON LOS FINALISTAS DE LA GRAN ESTRELLA?

La Gran Estrella empezó con 12 participantes de los cuales solo 5 fueron eliminados en una sola gala. Ahora solo quedan en competencia Indira Orbegoso, Yadhira Sosa, Julio Norabuena, Massiel Málaga y Karla Zapata. En esta última se pudo sumar la máxima puntuación en la sexta gala y coronarse como la “Estrella de la noche” y una de las grandes favoritas del público.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN LA ÚLTIMA GALA DE LA GRAN ESTRELLA?

En la última gala de “La gran estrella” tuvieron grandes invitados especiales, quienes fueron para reforzar la presentación de los participantes. Es así que personajes como Néstor Villanueva, Tommy Portugal, Janet Barboza, Brunella Horna y La Pánfila pasaron por el escenario.

Uno de los momentos más emotivos se dio cuando Michelle Alexander no dejó pasar la oportunidad la visita de Brunella Horna para pedirle disculpas por burlarse de ella cuando participaba en “El gran show”. “Hace seis años, tú concursaste acá, tenías 18 años y yo tenía 60 años, mucho mayor que tú, y efectivamente no lo hiciste nada bien (...). Todo este tiempo yo me he quedado pensando y no estuvo bien que yo, una persona mayor, adulta, me haya burlado de ti en esa fecha y diga ‘la canción le cae perfecto a ella’, así que te pido mil disculpas”, dijo.

Finalmente, Gisela Valcárcel protagonizó un divertido momento cuando Facundo González la piropeó en vivo. Luego, la conductora le dedicó unas palabras en sus redes sociales. “Sí, se puede ser divertida, femenina y coqueta cuando hay gente como tú, gracias”.