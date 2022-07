Dua Lipa se presentará por segunda vez en Argentina. En esta nota te contamos todos los detalles para que no te pierdas esta gran oportunidad de asistir a uno de los conciertos más esperados de este 2022.

Según TyC Sports, el próximo 14 de septiembre de 2022 es la fecha elegida para la realización del show musical de Dua Lipa en Argentina. Se espera un lleno total para lo que promete ser una noche inolvidable para los fans.

Si bien en primera instancia el lugar elegido para brindar el concierto fue el Campo Argentino de Polo, este fue cambiado por el Hipódromo de Palermo, por lo que será en este último en donde Dua Lipa se presentará.

Si ya estás pendiente sobre la venta de entradas para este esperado concierto, tienes que saber que desde hoy, martes 12 de julio, podrás adquirirlas desde las 10 a.m.

Cabe destacar que, para evitar cualquier tipo de estafa, el único medio para poder comprar los boletos para el concierto es a través de Allaccess.com.ar .

Para felicidad del resto de Latinoamérica, este no será el único show en vivo de Dua Lipa en nuestro continente. Además, la cantante tiene otras cuatro presentaciones que se darán en: el Estadio Bicentenario de Santiago de Chile, el Parque Salitre Mágico de Bogotá, el Foro Sol de Ciudad de México y el Estadio Borregos de Monterrey.

“Future Nostalgia”, disco promocional de la gira, es el segundo álbum de estudio de la cantante británica Dua Lipa. Fue lanzado el 27 de marzo de 2020 por el sello discográfico Warner Records.

Comenzó el trabajo en el álbum a principios de 2018, reclutando a escritores y productores como Jeff Bhasker, Ian Kirkpatrick, Stuart Price, The Monsters and the Strangerz. Para este nuevo disco encontró inspiración en la música de artistas que escuchó durante su adolescencia, como Gwen Stefani, Moloko, Daft Punk y Outkast.