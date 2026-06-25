El sector inmobiliario ha optado por esta interesante apuesta a fin de contribuir a la preservación del planeta, tantas veces afectado por la construcción.
El sector inmobiliario ha optado por esta interesante apuesta a fin de contribuir a la preservación del planeta, tantas veces afectado por la construcción.
Por Redacción EC

El negocio inmobiliario en el Perú está en constante crecimiento y, además, es altamente dinámico. Este se caracteriza, entre otras cosas, por la venta de proyectos en planos, así como por utilizar diversas herramientas adecuadas a la modernidad, y a lo que exige el comercio en estos días. Dentro de este sector, alcanzan un diferencial importante los edificios sostenibles o también llamados ‘construcciones verdes’.

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