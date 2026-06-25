El negocio inmobiliario en el Perú está en constante crecimiento y, además, es altamente dinámico. Este se caracteriza, entre otras cosas, por la venta de proyectos en planos, así como por utilizar diversas herramientas adecuadas a la modernidad, y a lo que exige el comercio en estos días. Dentro de este sector, alcanzan un diferencial importante los edificios sostenibles o también llamados ‘construcciones verdes’.

Estas edificaciones son diseñadas para minimizar su impacto ambiental durante todo su ciclo de vida. El objetivo principal es optimizar el uso de recursos clave como el agua, la energía y los materiales que ideales para la construcción. De esta manera, se busca mejorar la calidad de vida de quienes habiten estos inmuebles.

Cuando se apuesta por los edificios sostenibles se da un paso hacia adelante y, de hecho, el sector inmobiliario ha incorporado esta interesante apuesta a fin de contribuir a la preservación del planeta, muchas veces afectado por la emisión de gases invernaderos, consumo masivo de recursos, generación de residuos, entre otros.

Así luce el primer edificio sostenible con certificación LEED Platinum en el Perú, ubicado en el distrito de Miraflores. (Foto: Difusión)

Sobre el particular, el desarrollador e inversionista inmobiliario, Luis Guillermo Aliaga, compartió valiosa información sobre las ‘construcciones verdes’ y los principales beneficios que ofrece en un mercado emergente, además de remarcar la importancia del estudio previo en el lugar.

“Nuestro sector ha optado por certificaciones ecológicas con firme intención de reducir el consumo de agua, así como alcanzar sistemas de alta eficiencia energética. A todo ello, le incorporamos áreas verdes y tecnologías amigables con el medio ambiente. De esta forma, se garantiza, por lo menos, un ahorros de 20% en consumo”, indica el especialista.

“Estoy seguro que en los próximos años será la mayor prioridad en el sector, pero siempre que se cumplan con las mediciones y evaluaciones para determinar si un edificio es idóneo para que se aplique este concepto de desarollo sostenible. Para este fin existen certificaciones como LEED, EDGE y Breeam”, añadió Aliaga.

Principales beneficios

Ahorro de recursos: Uso de grifería economizadora, sistemas de tratamiento de aguas grises y reutilización de lluvia.

Eficiencia energética: Fachadas bioclimáticas que reducen el uso de aire acondicionado y maximizan la entrada de luz solar.

Materiales locales y reciclados: Minimización de la huella de carbono mediante la elección de materiales de construcción con baja emisión de contaminantes.

Actualmente existen diversos proyectos con edificaciones sostenibles, debido al acelerado crecimiento del sector, impulsados muchas veces por certificaciones internacionales como LEED, el programa local de “Bono MiVivienda Verde” y el empuje de organizaciones como el Peru Green Building Council.

Certificaciones internacionales

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): La de mayor reconocimiento a nivel mundial. Evalúa la ubicación, eficiencia energética, uso de agua, materiales y calidad ambiental interior.

EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies): Impulsada por el Grupo Banco Mundial, enfocada mayormente en países en crecimiento. Evalúa mejoras para lograr al menos un 20% de reducción en energía, agua y energía incorporada en los materiales frente a un estándar local.

Breeam: Originaria en el Reino Unido, es una de las más antiguas y completas. Evalúa aspectos como gestión, salud, energía, transporte, agua y contaminación.

WELL: Certificación centrada exclusivamente en la salud y el bienestar de los ocupantes. Mide la calidad del aire, iluminación, diseño de espacios activos y confort térmico.

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