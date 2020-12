Este martes 15 de diciembre, “Betty en NY”, la adaptación estadounidense de la exitosa novela colombiana “Yo soy Betty, la fea” llega a la televisión nacional bajo la señal de Frecuencia Latina. A propósito, hacemos un repaso sobre la carrera actoral de Elyfer Torres, quien hizo su debut como protagonista en este remake.

Elvira Fernanda Torres Pérez es su nombre completo. Nació el 15 de febrero de 1997 en la CDMX y sus primeras apariciones en televisión fueron en la serie “La rosa de Guadalupe”.

Su carrera artística la inició a temprana edad en la escuela CEA Infantil de Televisa. Luego viajó a la ciudad de Los Ángeles para entrenarse profesionalmente en la New York Film Academy.

En el 2018 interpretó a Claire en la serie de Telemundo “La Piloto” en 22 capítulos. Ese mismo año, tuvo mínimos roles en las series “El secreto de Selena” y “Nicky Jam: El ganador”. En la primera, dio vida a la imitadora de la cantante Selena Quintanilla más famosa de Monterey, México; y en la segunda, a Julia, el primer amor de Nicky Jam.

Luego de tantos esfuerzos por parte de la actriz para conseguir un rol protagónico, obtuvo el papel de Betty en el remake estadounidense “Betty in NY”. Ella misma confesó en una entrevista que tuvo que enfrentarse al rechazo numerosas veces y que fue discriminada por su aspecto físico. En sus palabras para People en Español: “El reto más grande (en mi carrera) era la idea de que no puedo hacer un tipo de personaje por mi color de piel, por mi tipo de pelo (...) Aunque me considero hermosa, porque así me considero, no puedo ser nunca la bonita de una historia, de una novela”.

Elyfer es my activa en redes sociales, comparte fotos del detrás de cámara de lo que fue el rodaje de “Betty en NY” y hasta comparte sus propias opiniones sin temor al rechazo. En marzo de este año, no dudo en ser vocera de la campaña “Ni una menos” a fin de empoderar a las mujeres.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Yo soy Betty, la fea: Así lucen los actores de la recordada telenovela colombiana

TE PUEDE INTERESAR