¿Sergio Ramos jugará en Boca Juniors? Esto dijo el ex Real Madrid

El español Sergio Ramos el próximo 30 de junio finaliza contrato con el Paris Saint-Germain (PSG) y su futuro hasta ahora es toda una interrogante. Se estima que continuaría un año más en el Parque de los Príncipes o aceptaría la propuesta que le realizó Al-Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo que ha puesto la mira en sus servicios para lo que resta del 2023. Actualmente, son las alternativas que el camero maneja para seguir su carrera. Y es que en medio de todas las especulaciones, el defensa lanzó una declaración, pues afirma que le gustaría vestir la camiseta de Boca Juniors, un equipo al que le tiene cariño.

SERGIO RAMOS: ¿QUÉ DIJO EL DEFENSA ESPAÑOL SOBRE JUGAR EN BOCA JUNIORS?

A través de una entrevista con Bolavip, el exdefensor del Real Madrid dijo que La Bombonera, la casa del equipo argentino, es un estadio en el que le gustaría jugar, pues le gusta la idea de vestirse con los colores del conjunto ‘Xeneize’.

“Me gustaría jugar en La Bombonera. Me queda pendiente por el afecto que le tengo a Boca Juniors”, sostuvo el jugador del PSG. Tras estas declaraciones del nacido en Sevilla se viralizó en las redes sociales por lo que los hinchas del equipo argentino son los más ilusionados y entusiastas.

Como se recuerda, no es la primera vez que Sergio Ramos se refiere a Boca. Hace varios años, el español reveló que simpatiza con el cuadro de Brandsen. También encontró semejanza entre su juego y el de un futbolista argentino.

“A mí siempre me generó simpatía el fútbol argentino. Porque siempre me han dicho que tengo muchas similitudes al jugador argentino. El pelo largo, ir siempre al corte, al cruce, y ese tipo de rasgos. El Boca Juniors, no es que me haya tirado más, pero siempre me ha simpatizado un poco más”, declaró.

¿QUÉ OTROS JUGADORES DEL PSG QUIEREN JUGAR EN BOCA JUNIORS?

En esa entrevista también participaron otros jugadores del elenco parisino como Vitinha y Fabián Ruiz, quienes decidieron unirse a Sergio Ramos y eligieron al Estadio Alberto J. Armando como el recinto en el que les gustaría jugar. Además, Marquinhos consideró al campo de Boca como el más dificil de Sudamérica.

SEVILLA LE CIERRA LAS PUERTAS A SERGIO RAMOS

Durante las últmas temporadas se ha venido rumoreando mucho sobre el posible retorno de Sergio Ramos a final de temporada al Sevilla. No obstante, la enemistad de la afición con el camero ha provocado que se le cierren las puertas del Ramón Sánchez-Pizjuán al zaguero del PSG.

En efecto, conforme señala ‘AS’, la mayoría de la hinchada nervionense no le perdona el cierre parcial del estadio por los cánticos en 2017 y volvió a entonar el “Sergio Ramos, hijo de put*”.

El citado medio indicó que una de las posibilidades que barajaba el central para su retiro del fútbol era regresar al equipo que alguna vez le llevó a lo más alto. De esta manera, el actual futbolista del PSG no volverá a la que fue su casa.