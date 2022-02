Evaluna Montaner está esperando un hijo con el cantante Camilo, al que llamarán Índigo. La pareja se ha vuelto famosa en las redes sociales y cada vez se conocen más detalles de su vida.

Lo último que se ha revelado tiene que ver con una tradición familia que se realiza en la casa de los Montaner, pero que Evaluna no permitirá se continúe con su hijo Índigo. ¿De qué se trata?

Evaluna Montaner: ¿cuál es la tradición familiar que no desea seguir con su pequeño hijo?

En el programa “En la sala” que se transmite por Amazon Music, la joven contó que en su familia, cuando le tocaba celebrar su cumpleaños, sus padres y hermanos le ponían crema de torta en la cara.

Aunque se trata de una tradición muy conocida en América Latina, Evaluna asegura que ella lo odiaba.

“Era una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto a hacia mí. Espero que jamás vuelva a pasar. Espero que a mi hijo no le guste eso”, dijo.

Y agregó que le resulta traumático el poner tu cara en la torta de cumpleaños.

“Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan ‘Happy Birthday’, lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando: ‘Tú que eres mi hermano me hiciste esto’, es como que no puedo respirar”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR