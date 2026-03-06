Resumen

"El Guardián: El Último Refugio" se estrena el 12 de febrero en cines de Perú. (Foto: Diamond Films)
Por Paolo Valdivia

El actor británico Jason Statham vuelve a la pantalla grande con una historia cargada de acción, tensión y emociones profundas. Su nueva película, “El Guardián: El Último Refugio”, llegará a los cines de Latinoamérica el 12 de marzo, presentando una faceta distinta del reconocido protagonista de múltiples éxitos del cine de acción.

