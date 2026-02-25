La modelo Isabella Ladera decidió aclarar por qué mantiene en reserva el tiempo exacto de su embarazo con Hugo García. A través de una dinámica en sus redes sociales, la influencer explicó los motivos detrás de su hermetismo y su postura frente a las críticas sobre el proceso que vive.

Mientras respondía preguntas de sus seguidores en Instagram, la creadora de contenido reveló que la toxicidad de algunos usuarios la llevó a proteger su privacidad. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ MOTIVÓ A LA MODELO A GUARDAR SILENCIO SOBRE SU TIEMPO DE GESTACIÓN?

Aunque inicialmente planeaba revelar los meses de su embarazo en una entrevista, Isabella cambió de parecer debido a los comentarios negativos que ponían en duda la paternidad de Hugo García. La joven señaló que, al notar el ambiente hostil, prefirió resguardar esta información como un asunto estrictamente de pareja para evitar mayor exposición.

Sobre esta decisión, la influencer explicó: “Sí puedo (decir cuántos meses tiene), solo no quería decirlo yo sola en la entrevista porque es algo de Hugo y mío, pero luego se pusieron demasiado tóxicos y dije ‘no voy a decir nadaaa’ jajaja. Entonces optamos por cuidar”.

¿CÓMO RESPONDIÓ ANTE LAS COMPARACIONES Y CRÍTICAS SOBRE SU EMBARAZO?

Según recoge el diario La República, Ladera mostró su incomodidad frente a quienes juzgan su proceso basándose en estándares ajenos, recordando que cada mujer vive la maternidad de forma única. La modelo lamentó que existan personas dedicadas a monitorear cronómetros externos sin entender que los cuerpos no reaccionan de la misma manera.

Al respecto, la creadora de contenido manifestó: “Es burda de chimbo, pero qué te puedo decir, piensan que todos los cuerpos y embarazos son iguales y se la viven viendo relojes ajenos, pero bueno, es peor de ellos”.

¿QUÉ SÍNTOMAS HA PRESENTADO LA MODELO DURANTE ESTA NUEVA ETAPA?

A diferencia de su primera experiencia materna con su hija Mía, Isabella confesó que este segundo embarazo está siendo físicamente mucho más demandante. La fatiga constante y el malestar han sido protagonistas en estas semanas.

“Nunca había sufrido tanto de dolores de cabeza, unas náuseas que me dejan mal. He estado durmiendo demasiado”, explicó Ladera para la revista Hola!, admitiendo además que verse distinta frente al espejo ha sido un proceso complejo: “Emocionalmente, me ha dado duro en el sentido de que me ha cambiado muchísimo el cuerpo”.

¿CÓMO ANUNCIARON HUGO GARCÍA Y ISABELLA LADERA LA NOTICIA DE QUE SERÁN PADRES?

La confirmación oficial llegó mediante una tierna publicación en Instagram, donde ambos aparecen fundidos en un abrazo mientras enseñan la primera imagen del ultrasonido de su bebé. La pareja acompañó la fotografía con una dedicatoria corta que resumía su felicidad: “Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”. Esta revelación desató una ola de interacciones, alcanzando miles de reacciones en cuestión de instantes tras haber guardado el secreto durante varios meses.

Por su parte, el deportista peruano decidió elevar la noticia a otro nivel compartiendo un video extremo grabado en territorio mexicano. En el clip, se observa al exintegrante de Esto es Guerra lanzándose desde una aeronave con un letrero que confirmaba su futura paternidad. “Lo que sentí en ese momento antes de saltar del avión es indescriptible”, confesó Hugo en sus plataformas digitales, bromeando además sobre la herencia aventurera que le dejará a su pequeño: “Lo que le espera a mi bebé, ojalá no le tenga miedo a las alturas”.

