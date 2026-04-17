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"Jugada maestra" se estrena en cines de Perú este 23 de abril. (Foto: Diamond Films)
"Jugada maestra" se estrena en cines de Perú este 23 de abril. (Foto: Diamond Films)
Por Paolo Valdivia

“Jugada Maestra” se perfila como uno de los thrillers más atractivos de la temporada con una historia cargada de tensión, ambición desmedida y giros inesperados. La película, que se estrena este 23 de abril, presenta un relato provocador donde el poder familiar se convierte en un juego mortal.

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