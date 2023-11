El afamado Latin Grammy en su versión 2023 volverá a contar con representantes peruanos, y esta vez de manera inédita con la nominación de Daniela Darcourt, emergente cantante de salsa que viene destacando también a nivel internacional. Uno de los eventos más importantes de la música celebrará su vigésimo cuarta gala de premiación en España, y la intérprete de “Señor Mentira” llegará con el sueño de consagrarse por primera vez. A propósito de esta entrega anual, te contamos qué dijo antes de su arribo en Andalucía, y cuál fue la promesa dirigida a los fans que la siguen si logra ganar la anhelada estatuilla.

¿QUÉ PROMETIÓ DANIELA DARCOURT SI GANA LA ESTATUILLA DEL LATIN GRAMMY 2023?

La ilusión de todo un país y el sueño de Daniela Darcourt se mezclan en 2023 con el objetivo de ganar la codiciada estatuilla del Latin Grammy por primera vez en la emergente carrera artística de la salsera que tras su nominación y posterior arribo en España, realizó una curiosa e importante promesa si obtiene el reconocimiento.

Antes de llegar a Sevilla, capital de Andalucía, la intérprete de “Probablemente” visitó el set de Radiomar, y durante el diálogo radial no solo se pronunció acerca de lo que siente por representar al Perú en este importante evento, sino que visiblemente emocionada hasta se animó a comprometerse con realizar un concierto sin costo alguno solicitando el apoyo de la Municipalidad de Lima luego de que eventualmente logre ganar en la categoría de “Mejor Álbum de Salsa”.

“No sé cómo, pero me gestionan el permiso para cantar en la Plaza Mayor completamente gratis”, dijo Daniela Darcourt ante el vitoreo de las personas que la acompañaban en el estudio, y la escucharon decir también “que asista todo el mundo”.

Como parte de la promesa realizada públicamente a través de los 106.3 FM, el jueves 9 de noviembre la exitosa salsera peruana de 27 años que ha sido nominada por primera vez a los Latin Grammy, dijo además que confía en la victoria, y “vamos por el triunfo, ojalá se nos pueda dar porque no solo sería mío, sino de todo el Perú, de todos”, no sin antes expresar que considera un “sueño” todo lo que está viviendo artísticamente.

Resulta importante destacar que así como Daniela Darcourt, la bandera bicolor, también, flameará por la presencia de Susana Baca en la categoría de Álbum Folclórico con su disco ‘Epifanías’, DJ Kayfex, Flor Bromley y el Septeto Acarey con “En Tiempo De Son... Homenaje A Las Canciones De: Jorge Luis Piloto”.

¿CONTRA QUIÉNES COMPITE DANIELA DARCOURT EN LOS LATIN GRAMMY 2023?

Daniela Darcourt busca conquistar la vigésimo cuarta entrega anual de los Latin Grammy 2023 a celebrarse en España, y con ello obtener su primera gramófono cuando compita mano a mano contra consagrados músicos e intérpretes como Gilberto Santa Rosa, Luis Figueroa, entre otros.

La carismática y querida cantante de salsa nacida en La Victoria, intentará con su álbum ‘Catarsis’ justamente lograr el ansiado triunfo ante el Grupo Niche y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia con el álbum ‘Niche Sinfónico, Willy García con ‘Cambios’, y también la orquesta Plena 79 Salsa Orquestra con el disco ‘Tierra y Libertad’.

Antes de viajar hacia la península ibérica, Daniela Darcourt recordó en Radiomar la vez que se enteró de su primera nominación al Latin Grammy, expresando que “me acuerdo que puse la alarma y no la puse a la hora que era y cuando desperté me encontré con miles de mensajes”.

FECHA, HORA Y CANAL QUE TRANSMITIRÁ EL LATIN GRAMMY 2023 CON LA PARTICIPACIÓN DE DANIELA DARCOURT

- Día: Jueves 16/11

- Hora de inicio: 7 p.m. (Hora de Perú)

- Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla / FIBES

- Transmisión: