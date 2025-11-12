Paco Bazán enfrenta una nueva controversia tras ser denunciado por incumplir con la pensión de alimentos de su hija menor. Melissa Linares, madre de la niña, decidió hablar públicamente y exigir que el exfutbolista cumpla con las obligaciones que, según afirma, fueron pactadas en una conciliación previa.

La denuncia se hizo pública durante el programa Arriba mi gente, donde Linares relató que asume sola los gastos de la menor y que Bazán no habría cumplido los acuerdos económicos establecidos. Su testimonio reabrió el debate sobre la vida personal del conductor y generó una ola de reacciones en redes. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA DEMANDA QUE RECIBIÓ PACO BAZÁN?

Melissa Linares, madre de la hija menor del exfutbolista, explicó que decidió iniciar una demanda por pensión de alimentos debido al incumplimiento de una conciliación anterior.

Según contó, el conductor no habría cumplido con los aportes económicos pactados, a pesar de que en septiembre ambas partes acordaron un incremento en la pensión y la responsabilidad de Bazán sobre la educación y el seguro de salud de la menor. “No se ha puesto al día al 100%”, afirmó Linares, quien enfatizó que no busca beneficios personales, sino garantizar el bienestar de su hija.

La mujer aseguró que hasta ahora ha sido ella quien cubre la totalidad de los gastos de la niña. “Mi hija y yo estamos super bien, el tema económico es lo que más me repercute cuando falla porque ella y yo estamos solas”, dijo. Además, lamentó que Bazán haya argumentado tener dificultades financieras para justificar los retrasos. “Él dice que tiene problemas económicos, pero eso mejor pregúntenle a él”, expresó durante su entrevista televisiva.

¿QUÉ HABÍA DICHO PACO BAZÁN SOBRE SU HIJA?

El exarquero reconoció públicamente en octubre de 2024 que tenía una hija producto de una relación extramatrimonial. Durante una conversación con Magaly Medina El Podcast, confesó que ese hecho fue determinante en la separación definitiva de su entonces esposa, Janice.

“Uno de ellos no es con mi esposa... Estábamos separados cuando pasó... Yo creo que no logró perdonar que tenga un hijo de otra mujer”, declaró Bazán, quien también reconoció que nunca usó el anillo de matrimonio porque lo consideraba un símbolo de “esclavitud”.

En esa oportunidad, el conductor aseguró que mantenía un vínculo con la menor y que la reconocía como parte de su vida, según recoge Infobae.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE PACO BAZÁN Y QUIÉNES SON SUS MADRES?

Actualmente, Paco Bazán tiene tres hijos reconocidos públicamente. Dos de ellos nacieron dentro de su matrimonio con Janice, con quien mantuvo una relación durante varios años antes de su separación legal en 2024. La tercera hija, fruto de su relación con Melissa Linares, nació cuando él y su esposa estaban distanciados.

Aunque Bazán ha procurado mantener su vida familiar en reserva, su expareja decidió exponer la situación ante los medios. Linares afirmó que su única intención es hacer cumplir lo que corresponde legalmente y recordó que su hija “tiene necesidades” que deben ser atendidas por ambos padres. El exfutbolista, por ahora, no ha emitido respuesta pública a las declaraciones de la madre de su hija.