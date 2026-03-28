Una jornada de extrema tensión sacudió la transmisión ininterrumpida de ‘La Granja VIP Perú’ el último 27 de marzo, cuando la reconocida actriz Yiddá Eslava se desplomó inesperadamente frente a las cámaras del reality. El incidente, ocurrido durante la madrugada en las instalaciones de Panamericana Televisión, provocó el pánico inmediato entre sus compañeros y obligó a la producción a suspender de manera drástica la señal en vivo que se emite por YouTube. Mientras los seguidores del programa expresaban su consternación en redes sociales ante la falta de información clara, los equipos de emergencia intervenían en la casa para evacuar a la participante en una ambulancia. Este incidente pone en duda la estabilidad física de los participantes y deja en total incertidumbre la permanencia de la actriz en el programa de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.

¿CÓMO SE DESENCADENÓ LA CRISIS DE SALUD DE YIDDÁ ESLAVA EN VIVO?

El ambiente en la cocina del reality se transformó en caos durante la madrugada cuando la participante perdió el conocimiento de forma súbita. Mientras figuras como Shirley Arica y Miguel Vergara realizaban labores domésticas, Eslava intentó movilizarse hacia la sala con ayuda de Vergara, pero sus fuerzas fallaron y terminó cayendo al suelo.

La gravedad del asunto fue tal que se filtraron audios de producción donde se oía: “La ambulancia no viene” y “No reacciona”, mientras el resto de los concursantes intentaba asistirla desesperadamente.

Ante la incertidumbre, la señal fue reemplazada por un escueto mensaje: “Atención granjeros: un pequeño desorden en el corral, ya lo estamos poniendo en orden… seguimos en vivo”.

¿CUÁL ES EL REPORTE MÉDICO ACTUAL SOBRE LA INTEGRANTE DEL REALITY?

Tras ser trasladada a un centro asistencial de Lima, la situación de la actriz parece haber entrado en una etapa de calma. La organización del programa rompió el silencio mediante un comunicado en sus plataformas digitales para dar tranquilidad a los fans: “Queremos agradecer de todo corazón por su preocupación y cariño hacia Yiddá Eslava... hoy en la gala, les contaremos lo sucedido”. Asimismo, se confirmó que la paciente fue estabilizada y permanece bajo estricta vigilancia profesional fuera de la convivencia.

Mónica Torres, quien comparte habitación con ella, también dio luces sobre su mejoría al comentar: “Todavía está internada, pero ya está bien”, aunque aclaró que su retorno depende de una evaluación posterior, según recoge la plataforma Infobae.

Yiddá Eslava / Mario Zapata N.

¿QUÉ DETERMINARÁ SI LA ACTRIZ CONTINÚA EN ‘LA GRANJA VIP PERÚ’?

El futuro de Yiddá Eslava en el formato de convivencia se decidirá en las próximas horas tras una serie de exámenes clínicos. Según lo revelado por sus propios compañeros de encierro, la actriz “va a tener una segunda consulta médica y según eso se evaluará si sigue, si regresa o no”.

Este suceso ha despertado un intenso debate en las plataformas digitales sobre el desgaste que enfrentan los famosos en este tipo de formatos, especialmente después de una jornada cargada de conflictos tras el ingreso de nuevos competidores, factor que habría acentuado el malestar previo que Yiddá manifestó antes de su desvanecimiento.

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