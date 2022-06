Gustavo Petro ganó las Elecciones Presidenciales 2022 en Colombia y Francia Márquez se convirtió en la primera afroamericana vicepresidente del país. Luego de conocerse los resultados de los comicios, ella dio un discurso en el Movistar Arena.

Lo primero que hizo fue agradecer a los colombianos por haber hecho el camino y sembrado las semillas de la resistencia y la esperanza.

“Gracias a los colombianos y colombianas que dieron la vida por este momento. Todos nuestros hermanos y hermanas líderes sociales que tristemente fueron asesinados en este país. A la juventud que ha sido asesinada y desaparecida. A las mujeres violentadas y desaparecidas. Este es un momento histórico para Colombia”, aseguró.

Asimismo, hizo un llamado a Rodolfo Hernández y al uribismo para que, a pesar de las diferencias, puedan construir una Nación juntos. Márquez dijo que el gran desafió de los colombianos es la reconciliación. “Es el momento de hacer un gran pacto por la vida y por la paz. La gente es maravillosa”, indicó.

Dentro de su discurso habló de la importancia de la gente, del pueblo, de las minorías, de las comunidades que luchan por sus derechos, o que enfrentan actos de racismo.

“Vamos hermanos y hermanas por la dignidad, por la justicia, vamos las mujeres a erradicar el patriarcado de nuestro país, vamos por los derechos de nuestra comunidad diversa LGBTIQ+, vamos por los derechos de nuestra madre tierra, de nuestra casa grande, vamos juntos a erradicar el racismo”, expresó la vicepresidenta.

Para finalizar, Francia Márquez dijo cuál es la forma en que se ve gobernando al país.

“Yo me veo en los territorios con la gente, gobernando desde los lugares más olvidados y silenciados. Desde los distintos lugares que componen nuestra nación, desde ahí me veo. Me encargo de ser ministra de la igualdad y desarrollar tres tareas: el derecho de las mujeres, oportunidades para la juventud, equidad para pueblos”.