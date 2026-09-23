Los jóvenes de 18 años a más pueden afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) sin necesidad de estar trabajando, informó la Oficina de Normalización Previsional (ONP), en el marco de la iniciativa ONP Te educa, que promueve la cultura previsional y la afiliación entre los jóvenes que residen en el país.

Como parte de esta iniciativa, desde marzo, personal de la ONP visita institutos de educación superior de Lima para brindar charlas a los estudiantes sobre la importancia del ahorro a corto y largo plazo, los beneficios que ofrece el SNP y cómo pueden empezar a construir desde hoy un futuro más seguro. Hasta el momento, estas actividades han permitido sensibilizar a más de 3000 estudiantes

Protección contra accidentes y enfermedades

Los jóvenes interesados pueden afiliarse desde su celular a través de onpvirtual.pe ingresando a la opción “Mi primer aporte”, opción “Quiero afiliarme voluntariamente”.

La ONP, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, explica que afiliarse y realizar aportes al SNP no solo permite contar con una pensión de jubilación de por vida, sino también acceder a una pensión en caso de sufrir un accidente que les impida seguir trabajando.

Para acceder a este ingreso económico y atención médica, los afiliados deben haber realizado al menos 12 meses de aportes en los últimos tres años antes de ocurrido el accidente. Estos beneficios los recibirán hasta su recuperación o de por vida, sin importar la edad.

Jóvenes pueden afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones sin necesidad de trabajar | Foto: ONP

¿Cuánto es el aporte y cómo realizar el pago?

El aporte mínimo es de S/ 147 al mes. Los afiliados pueden realizar el pago a través de canales digitales, disponibles las 24 horas:

• La billetera electrónica Interbank Negocios y los canales virtuales de Interbank.

• La plataforma Operaciones en línea de la Sunat (no necesita tener clave SOL).

De forma presencial:

• Agentes Interbank con el código de servicio 0600203, el número de documento de identidad del afiliado y el monto a pagar.

• Ventanillas del Banco de la Nación, indicando el número de documento de identidad del afiliado, mes y monto a pagar.

Para recibir orientación, pueden comunicarse con ONP Te escucha (01) 634 2222, opción 1 de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.