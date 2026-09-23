Jóvenes pueden afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones sin necesidad de trabajar | Foto: ONP
Jóvenes pueden afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones sin necesidad de trabajar | Foto: ONP
Por Redacción EC

Los jóvenes de 18 años a más pueden afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) sin necesidad de estar trabajando, informó la Oficina de Normalización Previsional (ONP), en el marco de la iniciativa ONP Te educa, que promueve la cultura previsional y la afiliación entre los jóvenes que residen en el país.

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