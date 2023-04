El vicepresidente del FC Barcelona, Rafa Yuste, confirmó en rueda de prensa que hay contactos con el entorno de Lionel Messi para el regreso del argentino al club azulgrana. “A todo diría que sí”, respondió ante las preguntas de la posible vuelta del campeón del mundo.

De acuerdo con 20 Minutos, las declaraciones de Yuste se llevaron a cabo durante la presentación de la décima edición de la Barça Academy World Cup, donde resolvió distintas dudas de los medios de comunicación y emocionó a los fanáticos con la vuelta de Messi.

“Sabe Leo y su familia el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que, por desgracia, no fueron a buen puerto. Tengo esta espina clavada de que no pudiese seguir. Si hablamos de La Masía, hablamos de Leo. Me encantaría que volviese por lo que podría representar, no sólo a nivel deportivo. Las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien. Tenemos contactos con ellos”, señaló.

Asimismo, el vicepresidente azulgrana opinó que la “gran historia de amor” entre Barcelona y Lionel Messi aún no ha acabado: “Cuando estás enamorado y te separas de alguien, siempre quieres continuar enamorado. Aunque pierdas el contacto. Nosotros siempre estaremos enamorados de Leo y él lo estará del Barça y de la ciudad. Soy de los que piensa que el destino es sabio”.

Por otro parte, el actual entrenador del equipo, Xavi Hernández, escuchó las declaraciones de Yuste y opinó cautelosamente sobre un probable retorno de Leo: “Es un tema que estamos tratando. De aquí a que se pueda hacer hay un mundo. Ojalá lo podamos volver a ver aquí. Es su casa”, explicó el exfutbolista.

El hipotético regreso de Messi a LaLiga de España aumentaría los números que tiene con el cuadro azulgrana: 672 goles, 303 asistencias y 35 títulos entre 778 encuentros oficiales, además de que cuenta con siete balones de oro en su gran palmarés.