Una nueva película llega a la saga de ‘The Matrix’ con el estreno de su tercera secuela. El largometraje, que llevará el nombre de ‘The Matrix Resurrections’, será protagonizada, como es costumbre, por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en sus papeles de Neo y Trinity, respectivamente. ¿Pero cómo pueden estar vivos, según el tráiler mostrado, si murieron en la última entrega de la franquicia?

Ante esta incógnita, Lana Wachowski, directora del film, respondió lo siguiente para Berlin International Literature Festival (vía Collider): “Mi padre murió, luego un amigo murió y luego murió mi madre. No sabía realmente cómo procesar ese tipo de dolor. No lo había vivido tan de cerca... Sabes que sus vidas van a terminar y aun así fue muy duro. Mi cerebro siempre desbordado mi imaginación y una noche estaba llorando, no podía dormir, y en mi cerebro explotó toda esta historia”.

“No podía tener a mi madre y a mi padre, pero de repente tenía a Neo y a Trinity, posiblemente los dos personajes más importantes de mi vida. Fue inmediatamente reconfortante tener a estos dos personajes vivos de nuevo, y es muy simple. Puedes mirarlo y decir: ‘vale, estas dos personas mueren y vale, devuelve a estas dos personas a la vida y oh, sienta bien’. Sí, así es. Es sencillo, y eso es lo que hace el arte y eso es lo que hacen las historias, nos reconfortan”, señaló de forma emotiva la reconocida cineasta.

Asimismo, publicado el último jueves 9 de septiembre, el tráiler nos muestra a nuestro protagonista consternado por su nuevo estilo de vida fuera de la matrix donde, sin embargo, buscará volver. El característico estilo inverosímil de la directora Lana Wachowski se ve plasmado en cada momento de su producción.

¿Cuándo se estrena ‘Matrix 4′?

La fecha de estreno también fue revelada y, aunque el tráiler muestra que llega en diciembre, se especificó que la fecha exacta es el próximo 22 de ese mes. Por lo tanto, los fans no deberán esperar mucho para ver cómo finaliza esta particular historia.

VIDEO RECOMENDADO

Dos colegios de Lima Metropolitana empezaron clases semipresenciales como parte de un plan piloto de retorno seguro, gradual y voluntario en marco de las medidas sanitarias por la pandemia contra el COVID-19.