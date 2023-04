En las redes sociales desde hace varias semanas viene circulando una teoría que se ha vuelto viral sobre una tormenta solar para este 23 de abril, motivo por el que se cree que pueda colapsar internet. De acuerdo con la mencionada teoría, ese domingo sucederá una tormenta solar que podría terminar con el internet y llevar a la humanidad a la edad de piedra.

TORMENTA SOLAR: ¿QUÉ PASARÁ EL 23 DE ABRIL?

El día 23 de abril está marcado como la próxima fecha en que probablemente suceda una Tormenta Solar que ocasionará el colapso de internet y, por lo tanto, de todo aquello que es manejado por la red de información que sostiene casi todas las interacciones del mundo actual, lo que ocurriría en la humanidad regresar a la Edad de piedra.

Y es que a través de las redes sociales, se ha logrado viralizar la teoría que indica que habrá un aumento en la actividad solar lo que significará un apagón de toda la tecnología como la conocemos. Esto provocaría que se llegue a apagar el internet ya que las altas temperaturas que alcanzará la atmósfera dañaría el sistema.

TORMENTA SOLAR: ¿QUÉ PREDICE LA TEORÍA QUE SE HA HECHO VIRAL EN REDES SOCIALES?

De acuerdo con la teoría, se trataría de una Tormenta Solar nunca antes vista que ocurrirá luego de que el Sol cumpla un ciclo, y algunas de sus capas se desprenderán por el cosmos, irradiando una temperatura muy alta. Como consecuencia de esto, los primeros en caer serían los satélites terminando en cenizas, dejando sin comunicación a la mitad de la población mundial, que son más de 4 mil millones de personas. Además, el cielo estaría cubierto de polvo debido a los incendios desatados por toda la potencia del sol alrededor del mundo, provocando una noche infinita.

TORMENTA SOLAR: ¿QUÉ DICE LA NASA AL RESPECTO?

Hasta la fecha, la NASA no ha dado ningún aviso sobre una supuesta tormenta solar este domingo 23 de abril, aunque ya ha informado sobre los posibles daños que podría causar el sol en algunas tareas tecnológicas, no obstante, estos no tendrían un impacto relevante en la vida cotidiana de los seres humanos.

Por otro lado, según con un artículo del medio estadounidense ‘The Huffington Post’, algunas profecías de Baba Vanga habrían coincidido con hechos como el hundimiento del submarino ruso Kursk, en agosto del año 2000, el tsunami de 2004, la elección de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos y los atentados del 11 de septiembre; incluso, también habría indicado sobre el coronavirus.