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El laberinto normativo que frena al Perú

“Los peruanos hemos demostrado una extraordinaria capacidad para emprender y generar oportunidades. Sin embargo, esa energía choca permanentemente contra una telaraña de leyes”.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Uno de los grandes problemas del Perú no es la falta de leyes, sino el exceso de ellas. Cada vez que ocurre una crisis, un accidente o un escándalo, la respuesta casi automática de nuestras autoridades es proponer una nueva norma, crear un requisito adicional o imponer un trámite más. Rara vez se evalúa si las reglas existentes funcionan o si realmente se cumplirán. El resultado es un sistema cada vez más complejo que, lejos de solucionar los problemas, hace más difícil la formalidad.

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