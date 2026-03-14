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Populismo disfrazado de justicia

“El problema, por tanto, no es solo salarial. También es de resultados y de eficiencia”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Las frases moralmente impecables suelen ser las más peligrosas en política. “Ningún maestro debería jubilarse en la pobreza”. Con esta consigna, se defiende el proyecto de ley que hoy se discute en el Congreso y que propone otorgar a los docentes cesantes una pensión “viva”, equivalente al salario de la primera escala magisterial: alrededor de S/3.500 mensuales (por una jornada de 30 horas semanales). La iniciativa, impulsada por la congresista Flor Pablo, apela a un sentimiento comprensible: el reconocimiento a quienes han dedicado su vida a educar.

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