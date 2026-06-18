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Anatomía de una colegiatura

“La creación artística prospera en la incertidumbre. La burocracia prospera en el orden. Cuando ambas se encuentran, una de las dos termina imponiéndose”.

    Hugo Coya
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    El Colegio Profesional de Artistas del Perú agrupará a egresados de escuelas artísticas, institutos y universidades. (Foto: Andina)
    El Colegio Profesional de Artistas del Perú agrupará a egresados de escuelas artísticas, institutos y universidades. (Foto: Andina)

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