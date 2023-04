¿Cómo funciona el Programa Hoy No Circula en CDMX y EDOMEX?

Durante los últimos tiempos hubieron cambios y adaptaciones que han sido protagonistas en varios aspectos de la vida, y con ello, también se han originado algunas modificaciones sobre el cómo funciona el programa Hoy No Circula. Por lo tanto, las nuevas medidas de circulación indican en el calendario del programa con el objetivo de mantener informadas a las personas que manejan sobre los 2 tipos de limitaciones vehiculares: semanal y sabatina.

¿CÓMO SE EJECUTA EL “HOY NO CIRCULA” EN MÉXICO?

El programa urbano Hoy No Circula, que tiene como finalidad controlar y disminuir la contaminación ambiental en el país, le han aplicado ciertas modificaciones que empezaron a generar muchas preguntas entre los ciudadanos.

Como se recuerda, el 23 de abril del 2022, debido a la Fase 3 de la pandemia por el Coronavirus, el Hoy No Circula se desplegó a todos los vehículos sin importar su holograma (0,00,1 o 2), en los cuales se encuentra los autos eléctricos o híbridos para evitar las aglomeraciones. No obstante, en la actualidad, este programa se aplica de esta manera:

Lunes : engomado amarillo con placas 5 y 6; hologramas 1 o 2.

: engomado amarillo con placas 5 y 6; hologramas 1 o 2. Martes: engomado rosa con placas 7 y 8; hologramas 1 o 2.

engomado rosa con placas 7 y 8; hologramas 1 o 2. Miércoles: engomado rojo con placas 3 y 4; hologramas 1 o 2.

engomado rojo con placas 3 y 4; hologramas 1 o 2. Jueves: engomado verde con placas 1 y 2; hologramas 1 o 2.

engomado verde con placas 1 y 2; hologramas 1 o 2. Viernes: engomado azul con placas 9, 0 y permisos; hologramas 1 o 2.

engomado azul con placas 9, 0 y permisos; hologramas 1 o 2. Sábados y domingos: Aquellos que tengan el holograma 1 descansan el primer y tercer sábado de cada mes cuando son números impares, y el segundo y cuarto sábado de cada mes cuando son números pares. Para los que tienen los hologramas 2 el descanso es todos los sábados. Los hologramas 0 y 00 circulan sin ningún inconveniente.

¿DÓNDE SE APLICA EL “HOY NO CIRCULA” EN MÉXICO?

La modificación que se realizó al Hoy No Circula aplica en la CDMX y sus 16 alcaldías, como en Edomex y sus 18 municipios: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco. En estas ciudades la limitación de circulación comienza desde las 05:00 horas y finaliza a las 22:00 horas.

Asimismo, existen algunas excepciones en donde no aplican las medidas del Hoy No Circula. Estos son los siguientes vehículos:

Motocicletas.

Transportes de carga.

Transporte público.

Autos para personas con discapacidad.

Autos conducidos por personal médico o de la salud.

¿CÓMO FUNCIONA EL “HOY NO CIRCULA” PARA TRANSPORTE FORÁNEOS?

Los vehículos foráneos pueden circular pero hasta cierta hora determinada, pues podrán hacerlo de lunes a viernes de 5:00 am a 11:00 am y los sábados de 5:00 am a 10:00 pm. Además, según la terminación de su placa, no transitarán un día entre semana de 5:00 am a 10:00 pm.

Lunes: engomado amarillo con placas 5 o 6.

engomado amarillo con placas 5 o 6. Martes: engomado rosa con placas 7 u 8.

engomado rosa con placas 7 u 8. Miércoles: engomado rojo con placas 3 o 4.

engomado rojo con placas 3 o 4. Jueves: engomado verde con placas 1 o 2.

engomado verde con placas 1 o 2. Viernes: engomado azul con placas 9 o 0.

¿QUÉ RECOMENDACIONES BRINDARON LAS AUTORIDADES?

Con el objetivo de apoyar al programa Hoy No Circula y reducir la contaminación ambiental las autoridades capitalinas sugieren lo siguiente: