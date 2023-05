Miles de seguidores de la banda europea Daft Punk en México se encuentran a la expectativa de un evento que marcará, seguramente, la forma en la que escuchan a esta agrupación. Tras la difusión de unas coordenadas en Spotify, el conjunto francés ha convocado a sus más fervientes fanáticos a vivir una experiencia que, a continuación, en la siguiente nota explicaremos.

SOBRE EL EVENTO DE DAFT PUNK EN EL ZÓCALO DE CDMX

Según lo que desprende de Diario El Universal de México con la información proporcionada por Mariel López y Jaqueline Tello, el evento de Daft Punk, constará de tres fases que a continuación se explica de la siguiente manera:

Primer Fase

La primera parte ya ocurrió y consistió en encontrar las coordenadas en las animaciones de Random Access Memories, en Spotify.

Segunda Fase

La segunda fase del evento de Daft Punk ocurrirá este miércoles 10 de mayo, tras 48 horas de la venta la edición de aniversario, ya que lo que ocurrirá es que el tema “Horizon” saldrá a la luz a través de los Lentes de Realidad Aumentada de Snapchat.

De esta manera, los seguidores de esta banda deben usar la cámara de la aplicación para escanear la portada del álbum y así poder escuchar “Horizon”. Asimismo, los fanáticos podrán ponerse un casco de cristal como filtro, mientras suena el sencillo de fondo.

Para el jueves 11 de mayo, a las 10: 00 horas, los fans tendrán que sacar sus mejores habilidades para descubrir un tesoro que los “franceses” escondieron en el Zócalo con ayuda de la Realidad Aumentada, por lo que se tendrá que descargar Snapchat y activar la ubicación. Posteriormente, tienen que entrar al lente de Daft Punk y seguir las instrucciones.

Tercera fase

Del 11 al 28 de mayo, desde Ciudad de México se podrá ver un código QR que dirigirá a la cámara de Snapchat para visualizar el nuevo casco de cristal.

Para poder disfrutar de esta increíble experiencia sigue las siguientes instrucciones:

Ubícate en el lugar correcto según la experiencia (Zócalo capitalino, frente a un anuncio).

Abre la aplicación de Snapchat.

Activa la ubicación.

Entra a la cámara de la aplicación en modo selfie o para escanear.

Descubre la sorpresa que Daft Punk preparó y grabarlo o tomar una captura.

Finalmente, comparte con tus amigos la increíble experiencia.

DATOS SOBRE DAFT PUNK

Daft Punk es un dúo francés de música electrónica compuesto por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo. Se formó en 1993 en París, Francia y rápidamente se convirtió en una de las fuerzas más influyentes en la música electrónica de las últimas décadas. El dúo se caracteriza por su distintivo casco robótico y trajes futuristas que ocultan sus identidades.

Daft Punk comenzó a hacer música en la década de 1990, cuando la escena de la música electrónica comenzaba a despegar en todo el mundo. Su primer álbum, “Homework”, fue lanzado en 1997 y fue un gran éxito de ventas en todo el mundo, especialmente gracias al éxito de sencillos como “Da Funk” y “Around the World”. Con su segundo álbum, “Discovery” (2001), Daft Punk logró una mayor atención, con canciones como “One More Time” y “Harder, Better, Faster, Stronger”. Su tercer álbum, “Human After All” (2005), recibió críticas mixtas, pero se mantuvo fiel a su estilo y fue seguido por la banda sonora de la película “Tron: Legacy” en 2010.

En 2013, Daft Punk lanzó su cuarto y último álbum de estudio, “Random Access Memories”, que resultó ser uno de los discos más exitosos de su carrera. El álbum incluye la canción “Get Lucky”, que fue un éxito masivo en todo el mundo y ganó múltiples premios, incluyendo el Grammy a la Grabación del Año. Además, “Random Access Memories” fue galardonado con el Grammy al Álbum del Año y marcó un punto de inflexión en la carrera del dúo, ya que fue su primer trabajo en colaboración con otros artistas, como Nile Rodgers y Pharrell Williams.

A lo largo de su carrera, Daft Punk ha sido conocido por su uso innovador de la tecnología en sus espectáculos en vivo, sus vídeos musicales y su música en sí misma. El dúo ha influenciado a una amplia gama de artistas y géneros, desde la música electrónica hasta el hip hop y el pop. Su música ha sido descrita como una fusión de house, funk y rock, y su estilo ha sido caracterizado como elegante y futurista.

Tristemente, en febrero de 2021, Daft Punk anunció su separación después de más de 28 años de carrera juntos, a través de un video titulado “Epilogue”. Aunque su legado musical es innegable, el dúo dejó un vacío en la música electrónica y en la cultura popular en general.