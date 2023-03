QUÉ ENFERMEDAD SUFRE SELENA GÓMEZ

Es una de las figuras jóvenes más queridas de niños, adolescentes y jóvenes, no solo por su carrera artística, sino también por cómo es voz de quienes padecen su misma enfermedad. Se trata de Selena Gómez, quien ha mostrado en más de una ocasión que las adversidades se pueden superar, como lo mencionó en su última aparición en relación al mal que la aqueja desde hace varios años.

¿Cuál es la enfermedad que sufre Selena Gómez? En esta nota te contamos todo lo que debes saber sobre este mal cuyo tratamiento provoca algunos cambios físicos y hormonales.

QUIÉN ES SELENA GÓMEZ

Selena Gómez es una cantante, actriz, compositora, productora, diseñadora, bailarina, directora, presentadora y empresaria estadounidense que inició su carrera como actriz a los 10 años con el papel secundario de Gianna en la serie infantil Barney y sus amigos. Participó en ella hasta 2004, cuando se vio forzada a retirarse del elenco. Luego de eso, hizo apariciones pequeñas en películas y series de televisión como Spy Kids 3-D: Game Over (2003), Walker, Texas Ranger: Trial by Fire (2005) y Brain Zapped (2006).

Es que, a partir de 2006, Selena Gómez apareció en diversas series del canal de televisión Disney Channel como The Suite Life of Zack and Cody y Hannah Montana. Asimismo, filmó algunos spin-off que el canal no emitió.

Finalmente, en 2007 Selena Gómez protagonizó la serie Wizards of Waverly Place, que le otorgó diversos premios. El programa tuvo buena recepción y ganó tres veces el premio Emmy al mejor programa infantil. Durante la filmación del programa, protagonizó películas como Another Cinderella Story (2008), Princess Protection Program (2009) y Wizards of Waverly Place: The Movie, que contaron con buena recepción.

En 2008 Selena Gómez hizo también su debut como actriz de voz en la película animada Dr. Seuss’ Horton Hears a Who!. Simultáneamente, ese mismo año firmó un contrato con la discográfica Hollywood Records y participó con canciones para Disneymania 6 y las bandas sonoras de Tinker Bell y Another Cinderella Story.

Aparte de su carrera como artista, Selena Gómez también se ha dedicado a la filantropía, y en 2009 la UNICEF la convirtió en la embajadora más joven de la historia. Ha lanzado su propia línea de ropa, llamada Dream Out Loud y un perfume con su mismo nombre, así como también una línea de esmaltes de uñas.

En 2013, Adidas NEO Label la eligió como su imagen publicitaria, al igual que Pantene en 2015, Coca-Cola en 2016 y las marcas Coach y Puma en 2017, con las que ha diseñado distintos productos.

QUÉ ENFERMEDAD SUFRE SELENA GÓMEZ

Hace algunos años se dio a conocer que Selena Gómez padecía de Lupus, una enfermedad que la llevó a tomar un descanso en 2014 para lidiar con el tratamiento de quimioterapia para la enfermedad y por el que ella gana peso por el agua que retiene su cuerpo.

Sobre el Lupus, y sobre los comentarios que las personas hacen en relación a su cuerpo, la artista se pronunció en un video, en donde destaca la importancia de la medicación que está recibiendo para tratar la enfermedad que la aqueja.

“Solo quiero alentar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza exactamente por lo que están pasando, y nadie conoce la historia real. Solo quiero que la gente sepa que eres hermosa y que eres maravillosa y sí, sí, tenemos días en los que tal vez nos sentimos como... pero preferiría estar sana y cuidarme… pero, mis medicamentos son importantes y creo que me ayudan”, dijo Selena Gómez.

Es importante recordar que la artista tuvo un trasplante de riñón debido a la nefritis lupus, donde la enfermedad hace que los riñones de una persona fallen. Tratar con Lupus también es la razón por la que fue a rehabilitación “no por abuso de sustancias” durante un par de semanas en 2014.

Así mismo, producto de su enfermedad, la joven de 30 años también tuvo una ruptura psicótica en 2018, lo que la llevó a recibir un diagnóstico de salud conductual de trastorno bipolar, ansiedad y depresión.

“No se lo deseo a nadie… pero la ruptura psicótica, por demasiado que fue dolorosa, en realidad me llevó a descubrir mi diagnóstico. Busqué ayuda. Creo en la medicación. Ha cambiado por completo mi vida. Con suerte, eso fue parte del mensaje al hablar sobre mi historia: ‘Nunca debes dejar de descubrir quién eres’. Solo espero que las personas [que están sufriendo] sepan que no están solas.”, señala Selena Gómez.

“Creo que ahora estoy en el lugar donde lo uso con orgullo, y no me da vergüenza, y quiero seguir siendo honesta con mi viaje, porque siento que no tengo nada de que esconderme”, finaliza.

QUÉ ES EL LUPUS

El Lupus es una enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos de manera que provoca inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados.

Aunque aún se desconoce la causa del Lupus, existe evidencia concreta de la influencia de la genética, la epigenética (cambios en los cromosomas que afectan la actividad genética), los factores ambientales, los virus y las infecciones. Se espera que los próximos estudios de estas variables nos ayuden a entender mejor las causas de la enfermedad, lo que debería llevar a un mejor diagnóstico, pronóstico, prevención y tratamiento.

Los riesgos más graves para la salud son la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal y el accidente cerebrovascular. Las personas con Lupus tienen especialmente mayor riesgo de presentar ateroesclerosis (endurecimiento de las arterias). En algunas personas, la inflamación puede observarse en el mismo corazón (miocarditis y endocarditis) o en la membrana que lo rodea. La endocarditis puede dañar las válvulas cardíacas y producir soplos en el corazón. Cuando la enfermedad afecta a los riñones, los pacientes suelen requerir tratamiento intensivo con medicamentos para evitar el daño permanente. El lupus también puede atacar al cerebro o al sistema nervioso central y producir convulsiones o un accidente cerebrovascular.