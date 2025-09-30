Omar Esquivel, historiador del arte del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), presentará una interesante ponencia sobre el almirante Miguel Grau, máximo héroe de la Marina de Guerra del Perú.

El título de la ponencia es “El Monumento a Miguel Grau (1879-1946). Origen, odisea y controversias”, que explorará la historia, los significados y los debates en torno a este homenaje al héroe de Angamos, quien también es conocido como el ‘Caballero de los Mares’.

La presentación se realizará el jueves 2 de octubre, a las 6 p.m., en el Museo Naval Casa Grau, ubicado en el jirón Huancavelica 170, Cercado de Lima.

El ingreso será solo con registro previo en este ENLACE.

