La presentación de la ponencia será el jueves 2 de octubre en el Museo Naval Casa Grau | Prolima
Redacción EC

Omar Esquivel, historiador del arte del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), presentará una interesante ponencia sobre el almirante , máximo héroe de la Marina de Guerra del Perú.

El título de la ponencia es “El Monumento a Miguel Grau (1879-1946). Origen, odisea y controversias”, que explorará la historia, los significados y los debates en torno a este homenaje al héroe de Angamos, quien también es conocido como el ‘Caballero de los Mares’.

La presentación se realizará el jueves 2 de octubre, a las 6 p.m., en el Museo Naval Casa Grau, ubicado en el jirón Huancavelica 170, Cercado de Lima.

El ingreso será solo con registro previo en este .

