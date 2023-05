“La Sala de Escape más peligrosa del mundo”, el reto del Juego del Calamar por $456,000, y el robo de un diamante por $100,000, son algunos de los creativos y populares desafíos que ofrece MrBeast como contenido en el afamado sitio web dedicado a compartir videos. Muy asiduo a las redes sociales, y líder en YouTube, el joven estadounidense acumula una cantidad asombrosa de suscriptores en el mundo, y un patrimonio neto que también impresiona. Conoce cuál es el camino que recorrió hasta llegar a la fama, en qué consiste su trabajo además de impactar digitalmente, y cómo llegó a convertirse en toda una celebridad.

¿QUIÉN ES MRBEAST, QUÉ HACE Y CUÁL ES SU TRAYECTORIA?

Entre los años 2011 y 2012, cuando tenía 14 años, el galardonado creador de contenido digital nacido en Wichita, ciudad del estado de Kansas, decidió incursionar en la industria del entretenimiento a través de la publicación de videos en YouTube que recién le traerían fama, popularidad y dividendos 5 años después.

Bajo el seudónimo de MrBeast, Jimmy Donaldson, con 25 años recientemente cumplidos, comenzó en 2017 a ascender comercialmente en redes sociales, y más precisamente el 8 de enero de ese año cuando obtuvo más de 28 millones de visitas con el video viral llamado “I Counted To 100,000!”.

Desde aquel entonces, su imagen acaparó las primeras planas de YouTube e influenció en la vida de los internautas a través de los canales que creó para subir videos donde promueve retos a cambio de cuantiosas sumas de dinero, reacciona a “La Piscina Más Profunda del Mundo”, y también disfruta de los videojuegos junto a sus seguidores.

Actualmente, MrBeast tiene un patrimonio neto ascendente a los $100 millones según datos difundidos por Celebrity Net Worth, y solo con los anuncios de YouTube gana un mínimo de $3 millones por mes.

Asimismo, y desde 2020, Jimmy Donaldson unió fuerzas con Virtual Dining Concepts para trasladar toda su imaginación, y creatividad al emprendimiento de MrBeast Burger, una marca de restaurante virtual que opera en todo Estados Unidos solo para entrega a domicilio.

El negocio de MrBeast se suma al largo listado de actividades que realiza para fomentar el altruismo, la filantropía y la ayuda al prójimo mediante la organización de eventos para la recaudación de fondos colaborativa como los proyectos de Team Trees y Team Seas que inició con el también youtuber, Mark Rober, y actos benéficos con fines sociales.

Con más de 151 millones de suscriptores en YouTube, la celebridad estadounidense que superó en cifras al sueco PewDiePie, lleva una vida personal muy dinámica en la que se lució hasta 2022 con Maddy Spidell, influencer y modelo de Instagram, pero un año después Thea Booysen, streamer sudafricana de Twitch parece haberle robado el corazón nuevamente.

Con respecto a su salud, MrBeast convive con una extraña enfermedad conocida como Crohn que puede ocasionar dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso, anemia y fatiga, y se manifiesta con una inflamación intestinal crónica que afecta el recubrimiento del tracto digestivo, aunque esta afección no lo ha detenido, y decidió celebrar un nuevo onomástico regalando miles de dólares en efectivo.

¿EN QUÉ CONSISTE EL MILLONARIO SORTEO QUE REALIZÓ MRBEAST EL MISMO DÍA QUE CUMPLIÓ AÑOS?

El youtuber mejor pagado del mundo cumplió 25 años el domingo 7 de mayo de 2023, y muy a su estilo, no tuvo mejor idea que generar contenido utilizando su Instagram para publicar que regalará billetes americanos divididos en 5 afortunados.

La publicación de MrBeast expresa textualmente que “¡Es mi cumpleaños, así que estoy regalando $50,000 a 5 seguidores”, y para obtenerlo solo necesitan compartir la historia y etiquetar a otra persona en los comentarios.

Además, el afamado creador de contenido digital, empresario y filántropo, destaca que las personas participantes deben darle un clic a la opción “Follow” en su perfil porque “si no me sigues, no puedo enviarte el dinero si ganas”.

Cabe resaltar, que a más tardar el miércoles 10, los ganadores serán elegidos por parte de MrBeast porque “mostrarán pruebas”, y recibirán $10,000 cada uno.