Son millones los fanáticos de la WWE que hay en todo el mundo. Estos vibran con cada lucha, con cada frase y con todo el espectáculo de primera que conlleva cada evento. Y, aprovechando la algarabía que existe por esta puesta en escena, Netflix prepara una película interactiva con The Undertaker de villano.

‘Escape the Undertaker’ llevará por nombre el film y tendrá de protagonista a The New Day (Big E, Xavier Woods y Kofi Kingston) intentando escapar del ocho veces campeón mundial. La premisa, a primera instancia, emociona a los fans.

Cabe resaltar que el largometraje tendrá jugabilidad: el espectador podrá decidir qué acciones tomará The New Day en algunas escenas, siendo vital su participación en el desarrollo de la trama. De esto ya hay antecedentes en películas anteriores como ‘Black Mirror: Bandersnatch’.

‘Escape the Undertaker’ buscará llevar al espectador a un contexto parecido al de los combates cinematográficos que tuvo WWE durante la pandemia de la COVID-19, cuando las peleas se realizaban sin público.

Como se recuerda, una de las peleas cinematográficas más halagadas por los críticos fue entre Undertaker y AJ Styles en un cementerio en WrestleMania 36. La historia tuvo dosis de terror y oscuridad.

