Papa León XIV HOY en Perú: agenda y actividades para este viernes 13 de noviembre

El Papa León XIV llegó a tierras peruanas este miércoles 11 de noviembre a las 5:30 p.m. La visita apostólica del papa León XIV se extenderá desde este miércoles 11 hasta el lunes 16 de noviembre de 2026 e incluirá actividades religiosas, encuentros con autoridades, reuniones con jóvenes y celebraciones en distintas regiones del país. En estos seis días señalados, el santo padre recorrerá Lima, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, como parte de una agenda que contempla varias misas y momentos de oración junto a miles de fieles.

Papa León XIV en Lima: actividades del viernes 13 de noviembre

De acuerdo con la agenda prevista para este viernes 13 de noviembre, el papa León XIV cumplirá las siguientes actividades:

7:40 a. m.: salida en avión desde la Base Aérea del Callao con destino a Chiclayo.

salida en avión desde la Base Aérea del Callao con destino a Chiclayo. 9:10 a. m.: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. 10:30 a. m.: celebración de la santa misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, que incluirá la homilía del santo padre.

celebración de la santa misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, que incluirá la homilía del santo padre. 12:40 p. m.: visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero, donde realizará un saludo.

visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero, donde realizará un saludo. 4:30 p. m.: encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. 5:45 p. m.: encuentro con representantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

encuentro con representantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 7:00 p. m.: cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

¿A qué hora llega el papa León XIV a Chiclayo?

La visita del papa León XIV a Chiclayo marcará uno de los momentos centrales de su recorrido por el Perú. Durante su estadía, el pontífice participará en actividades que reunirán a fieles, autoridades religiosas y miembros de la comunidad académica, en una jornada que concita la atención de los ciudadanos del norte del país.

El retorno a esta ciudad tiene un significado particular para el santo padre, debido al vínculo que construyó con la comunidad chiclayana durante su labor pastoral. Antes de asumir el pontificado, Robert Francis Prevost estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo durante ocho años, etapa que dejó una huella en su trayectoria religiosa.

• Tras su recorrido por la avenida Brasil, donde saludó a miles de fieles católicos, el papa llegó a Palacio de Gobierno para sostener una reunión oficial con las autoridades. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

¿Qué días visitará Lambayeque, Cusco y Pucallpa?

Lambayeque: El papa estará presente los días viernes 13 y sábado 14 de noviembre. En esta región, León XIV utilizará el papamóvil exclusivamente durante su ingreso a las Pampas de Pimentel, donde presidirá una masiva misa.

El viernes 13 de noviembre llegará a las 9:10 a.m. a la Base Aérea “Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo” en Chiclayo. A las 10:30 a.m. oficiará una Santa Misa en la explanada de las Pampas de Pimentel y por la tarde visitará la Capilla San Óscar A. Romero. Finalmente, el sábado 14 de noviembre asistirá a la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral en Chiclayo.

Cusco: El domingo 15 de noviembre, el Santo Padre arribará al aeropuerto Alejandro Velasco Astete a las 10:00 a.m. y protagonizará un extenso recorrido de 8 kilómetros a bordo del papamóvil hasta el centro arqueológico inca de Sacsayhuamán, ruta que incluirá el paso por la emblemática avenida El Sol.

Pucallpa: El domingo 15 de noviembre, el Sumo Pontífice llegará a tierras pucalpinas a las 2:30 pm, recorrerá las avenidas Arbolización y Yarinacocha hasta llegar al bulevar de Yarinacocha y se reunirá con representantes de la comunidad.