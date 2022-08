¿Por qué el hermano de Ben Affleck no fue su matrimonio con Jennifer López?

La ausencia de Casey Affleck, hermano de Ben Affleck llamó la atención de muchos de los presentes aquel día de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck por lo que la duda de su paradero fue una gran pregunta del gran evento. Tras la ausencia del hermano del actor de “Batman”, finalmente han revelado que se encontraba en un importante partido de fútbol.

El pasado fin de semana Jennifer Lopez y Ben Affleck tuvieron una gran y lujosa celebración que duró tres días en los que festejaron su amor junto a familiares y seres queridos. A pesar, que amigos de la pareja los había tachado de egoístas por cómo eligieron celebrar su amor, el evento fue todo un éxito.

¿CUÁL FUE LA RAZÓN DE LA AUSENCIA DEL HERMANO DE BEN AFFLECK?

A pesar de que había salido a la luz que Casey Affleck no era un gran fan de la relación de su hermano con la intérprete de “On the floor”. El también actor, incluso se había declarado en contra de la relación por lo que la boda podría no haberlo puesto feliz. Aunque de los supuestos mal entendidos Cassey Affleck tenía las ganas de asistir a la famosa boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck, pero tenía algo más importante que hacer con su familia por lo que le fue imposible ir al matrimonio. .

Es así que Casey Affleck no pudo viajar hasta Georgia para la boda de Ben Affleck y Jennifer Lopez ya que tenía que llevar a su hijo Atticus a su entrenamiento de fútbol. Caylee Cowan, novia del actor de “Manchester by the Sea”, así lo reveló en un comentario en la publicación de su pareja en honor a la boda de los Bennifer. “Oye, si no hubieras estado cerca el sábado para llevar a Attty a su entrenamiento de fútbol, ¿quién hubiera ayudado al niño que se rompió el brazo? Eres un buen hombre, te amo” , escribió la actriz. El comentario de Caylee Cowan fue publicado tiempo después de que Casey Affleck fuera captado por un paparazzi en una cafetería, mientras Ben Affleck se casaba con Jennifer Lopez.

¿QUÉ GESTO TUVO CON JENNIFER LOPEZ EL HERMANO DE BEN AFFLECK?

La razón como ya muchos saben es debido a “las obligaciones paternas” del actor nominado al Oscar. Sin embargo, el actor no ha perdido el tiempo en dar la bienvenida a la Diva del Bronx al seno de la familia Affleck teniendo un gran gestocon la actriz y ahora cuñada. “Vale la pena esperar por las cosas buenas. Brindo por los vuelcos que da la vida, por los nuevos comienzos y por descubrir nuevas vetas de amor. Bienvenida a la familia. ¡Prepárate para la disfunción verdadera!”, prosiguió en el post. “Estoy bromeando. Jen, eres una gema, ¡¡¡¡te amamos mucho!!!!”, exclamó por medio de sus redes el actor de 47 años acompañando el post con una foto donde él aparece caminando al lado de JLO, de 50 años, y Ben, de 53, por una calle de Los Ángeles hace 20 años.