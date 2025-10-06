El Perú es hoy uno de los países del mundo cuyo gobierno establece la calendarización de mayor cantidad de feriados, y desde hace más de 30 años, recordando al héroe máximo de la Marina de Guerra. A través de Decreto Legislativo N° 713, el Gobierno consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, siendo el asueto celebrado cada 8 de octubre aquella jornada libre a partir de la cual se conmemora importante acontecimiento, y asimismo rememora el accionar del popular ‘Caballero de los Mares’.

POR ESTA RAZÓN ES FERIADO NACIONAL Y CADA 8 DE OCTUBRE EN PERÚ

Transcurren los meses en 2025, y llega el décimo donde millones de peruanos volverán a gozar de día libre puntual tras la celebración del Día de Santa Rosa de Lima, producto de la evocación de uno de los Combates Navales más memorables y gloriosos de los que se tenga recuerdo en la historia marítima de las naciones ocurrido hace casi 150 años.

Teniendo enfrentados a Perú y Chile en el marco de la Guerra del Pacífico, la heroica epopeya iniciada el 30 de setiembre de 1879 cuando la División Naval integrada por el monitor Huáscar, la corbeta Unión y el transporte Rímac, “zarpa hacia el sur en demanda de Iquique a donde arriban el 1° de octubre“, marca el comienzo de un conflicto que continúa generando relevancia, y te cuenta a la vez la historia acerca del popular ‘Caballero de los Mares’ por el cual es feriado nacional este miércoles 8.

"Aquel día, el Huáscar al mando de (Miguel) Grau y la Unión al mando de García y García enrumban nuevamente hacia el sur para continuar incursionando en costas chilenas“, refiere también la Marina de Guerra entorno a un Combate de Angamos que figura legislado como asueto mediante el Decreto Legislativo 713, y anualmente desde 1991, favorece a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

NO HAY FERIADO LARGO DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE NI DÍAS NO LABORABLES POR EL COMBATE DE ANGAMOS 2025

El Decreto Legislativo N° 713, acoge desde 1991, los lineamientos por los cuales cada fecha inhábil en el país actualmente gobernado por Dina Boluarte, y que suele rememorar acontecimientos históricos, termina figurando reglamentado, e incluso aquellos incorporados durante años recientes a fin de rendirle homenaje a tanto héroes de la patria como Miguel Grau Seminario.

Al respecto, resulta importante destacar que tras el Día de Santa Rosa de Lima, y más puntualmente el miércoles 8 de octubre, millones de peruanos, incluidos los trabajadores regulados bajo el régimen de la actividad privada, tendrán la chance de gozar de un solo feriado que conmemora el Combate de Angamos, pero no desde el sábado 4 como algunos de manera errónea pueden estar creyéndolo a propósito de considerar también los denominados días no laborables como parte de la continuidad de jornadas libres.

Hoy mediante el diario oficial El Peruano figura publicado el Decreto Supremo Nº 042 a partir del cual se aprueban nuevas fechas hábiles para fines tributarios, y en beneficio de la administración pública que debe recuperar las horas dejadas de laborar, sin embargo, ninguna de las 3 consideradas hasta el 2026, cae durante el décimo mes del año.

De esta forma se termina confirmando que los días del 4 al 7 de octubre 2025, no constituyen actual y anualmente ni feriados ni días no laborables, solamente teniéndose así al día 8 como la única jornada libre oficializada mediante el Decreto Legislativo N° 713.

Según lo precisan diversas normativas publicadas en El Peruano, los trabajadores a nivel nacional, solo gozarán en octubre el feriado del día miércoles 8 conmemorando así un aniversario más del Combate de Angamos. (Fuente: El Peruano)

A propósito del tema, y la regulación de jornadas festivas sobre territorio peruano, te contamos que según lo detalla el Decreto Supremo Nº 042, a nivel nacional los trabajadores del sector público y privado siempre y cuando se llegue a acuerdo con el empleador, solo han gozado del viernes 2 de mayo con compensación de horas, y lo harán igualmente el viernes 26 de diciembre, y el viernes 2 de enero de 2026 siendo considerados como días no laborables.

ESTOS SON TODOS LOS FERIADOS NACIONALES QUE SEGÚN LO PRECISA EL DECRETO LEGISLATIVO 713, RESTAN POR CELEBRARSE EN PERÚ DURANTE 2025

Octubre

- Miércoles 8, Combate de Angamos

Noviembre

- Sábado 1°, Día de todos los Santos

Diciembre

- Lunes 8, Inmaculada Concepción

- Martes 9, Batalla de Ayacucho

- Jueves 25, Navidad

LA LISTA COMPLETA CON LOS 16 FERIADOS NACIONALES QUE EL PERÚ CONMEMORA OFICIALMENTE