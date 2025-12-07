Como todos los 8 de diciembre, en distintos países de América Latina se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, también conocida como Purísima Concepción, fecha en la que se rinde homenaje a la Virgen María, quien, según las escrituras católicas, fue concebida libre de pecado y llena de gracia. Durante esta importante efeméride religiosa, la sagrada imagen sale en procesión acompañada de muchos fieles devotos, mientras que en otras partes se realizan misas en honor a la virgen. En el Perú, esta fecha es considerada como feriado, por lo que muchos aprovechan para realizar diversas actividades alejadas de la rutina. Sin embargo, pese a su gran relevancia, pocos conocen las razones por las que se rinde homenaje a la madre de Jesús. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 8 DE DICIEMBRE EL DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN?

Durante los siglos XIII y XIV, en España se impulsó la celebración del Día de la Inmaculada Concepción debido a la creciente devoción, lo que llevó a solicitar al papa Pío IX la proclamación del dogma. Posteriormente, Carlos III, con el permiso del papa Clemente XIII, decidió declarar a la Virgen como patrona de España en 1760. En 1854, con la definición dogmática y las apariciones a Bernadette Soubirous, la devoción a la Virgen María se expandió por todo el mundo católico. Asimismo, Pío IX, mediante la carta apostólica ‘Ineffabilis Deus’, declaró el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Años más tarde, un 8 de diciembre, se inauguró una estatua de la imagen en la Plaza de España, en Roma.

¿CUÁNTO TE CORRESPONDE COBRAR POR TRABAJAR EN FERIADO?

Estas últimas semanas del año trae consigo una serie de efemérides muy importantes para el país, lo que conlleva a que sean considerados como feriados. Ante ello, de acuerdo con el calendario nacional, el próximo feriado largo en el Perú se celebrará el lunes 8 y martes 9 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente. Así, previamente gozarán del descanso desde el sábado 6 y domingo 7. Esta buena noticia significa que las clases escolares en los colegios a nivel nacional sin excepción se suspendan con motivo a estas importantes fechas, según el Minedu.

Por su parte, los trabajadores del sector público y privado también gozarán de estos feriados oficiales; sin embargo, en caso les corresponda laborar en cualquiera de estos dos días de descanso, la actual normativa indica que tienen derecho a recibir un triple pago, con la condición de que no reciban un descanso sustitutorio. Es decir, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el sueldo se calcula así: el pago por el día feriado, pago por la jornada trabajada y un monto extra equivalente al 100 % por laborar en feriado. Cabe mencionar que, el siguiente feriado del mes será el jueves 25 de diciembre por Navidad y el viernes 26 declarado como día no laborable (sector público).

