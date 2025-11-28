Diciembre 2025 está a la vuelta de la esquina y, con ello, trae una de las festividades más esperadas por muchos peruanos: la Navidad. De hecho, desde ya comienzan a planificar la decoración y la cena de Nochebuena para esa fecha, por lo que el tiempo es uno de los factores que más les falta. Ante ello, una buena noticia llega para muchos trabajadores del país, ya que se aproxima el último feriado largo del año, gracias a dos importantes efemérides nacionales. Esto permitirá que la ciudadanía disfrute de cuatro días de descanso y así aprovechen en realizar diversas actividades propias de estas fechas festivas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES PODRÁN DISFRUTAR DEL ÚLTIMO FERIADO LARGO EN PERÚ?

Estas últimas semanas del año trae consigo una serie de efemérides muy importantes para el país, lo que conlleva a que sean considerados como feriados. Ante ello, de acuerdo con el calendario nacional, el próximo feriado largo en el Perú se celebrará el lunes 8 y martes 9 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente. Esta buena noticia significa que las clases escolares en los colegios a nivel nacional sin excepción se suspendan con motivo a estas importantes fechas, según el Minedu.

Por su parte, los trabajadores del sector público y privado también gozarán de estos feriados oficiales; sin embargo, en caso les corresponda laborar en cualquiera de estos dos días de descanso, la actual normativa indica que tienen derecho a recibir un triple pago, con la condición de que no reciban un descanso sustitutorio. Es decir, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el sueldo se calcula así: el pago por el día feriado, pago por la jornada trabajada y un monto extra equivalente al 100 % por laborar en feriado.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

En días considerados feriados, el empleado tendrá que descansar y percibir su remuneración habitual. Aunque, normalmente algunos acuerdan trabajar esos días, sin descanso sustitutorio posterior, por lo que tienen derecho a recibir un triple pago. Con respecto a los días no laborables, solo está dirigido exclusivamente a los trabajadores del sector público del país.

Este día es considerado hábil, y a comparación de un feriado, las horas que no se labora deben compensarse en los diez días posteriores, o en la fecha que determine el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades. Mientras en el sector privado, los días no laborables es voluntario, por lo que corresponderá al empleador y los trabajadores acordar la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, teniendo en cuenta que, si no se llega a un acuerdo, lo decidirá el empleador.

VIDEO RECOMENDADO