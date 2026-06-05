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Día Mundial del Medio Ambiente 2026: ¿por qué se celebra cada 5 de junio? | Foto: Freepik
Día Mundial del Medio Ambiente 2026: ¿por qué se celebra cada 5 de junio? | Foto: Freepik
Por Redacción EC

Este 2026, esta especial efemérides cumplirá un año más de trascendencia ecológica, la cual nació para ponerle fin a la presencia de componentes nocivos que alteran el estado natural de los seres vivos a nivel mundial. La mayor entidad internacional instauró el Día Mundial del Medio Ambiente hace exactamente medio siglo y un año para que sea conmemorado anualmente cada 5 de junio, y se convierta en la plataforma mundial más grande para la divulgación ambiental teniendo como anfitrión a un país diferente anualmente. Te contamos cómo se celebra este evento conmemorativo, cuál es su origen e historia.

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