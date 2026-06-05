Este 2026, esta especial efemérides cumplirá un año más de trascendencia ecológica, la cual nació para ponerle fin a la presencia de componentes nocivos que alteran el estado natural de los seres vivos a nivel mundial. La mayor entidad internacional instauró el Día Mundial del Medio Ambiente hace exactamente medio siglo y un año para que sea conmemorado anualmente cada 5 de junio, y se convierta en la plataforma mundial más grande para la divulgación ambiental teniendo como anfitrión a un país diferente anualmente. Te contamos cómo se celebra este evento conmemorativo, cuál es su origen e historia.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, CUÁNDO FUE ESTABLECIDO Y QUIÉN DIRIGE LAS ACTIVIDADES ENTORNO A ESTA EFEMÉRIDES?

Anualmente, y desde su fundación en octubre de 1945, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha encargado, entre otras funciones, de dedicar determinados días y semanas para concientizar y/o sensibilizar a la población acerca de determinados acontecimientos o temas específicos de relevancia.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 fue la histórica jornada y reunión en la cual sus 193 países miembros decidieron instaurar la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, y a partir del año siguiente empiece a conmemorarse cada 5 de junio.

¿CÓMO SE LLAMA EL LEMA CONMEMORATIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2026?

Este año, la conmemoración tiene como lema “Reimagina, recupera, restaura”, un llamado a transformar nuestra relación con el planeta, recuperar los ecosistemas degradados y construir un futuro sostenible para las próximas generaciones.

FRASES PARA CONCIENCIARSE EN EL CUIDADO DE LA NATURALEZA

En estas frases para cuidar el medio ambiente podrás encontrar inspiración o reflexionar sobre su importancia.