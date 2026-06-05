Este 2026, esta especial efemérides cumplirá un año más de trascendencia ecológica, la cual nació para ponerle fin a la presencia de componentes nocivos que alteran el estado natural de los seres vivos a nivel mundial. La mayor entidad internacional instauró el Día Mundial del Medio Ambiente hace exactamente medio siglo y un año para que sea conmemorado anualmente cada 5 de junio, y se convierta en la plataforma mundial más grande para la divulgación ambiental teniendo como anfitrión a un país diferente anualmente. Te contamos cómo se celebra este evento conmemorativo, cuál es su origen e historia.
Anualmente, y desde su fundación en octubre de 1945, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha encargado, entre otras funciones, de dedicar determinados días y semanas para concientizar y/o sensibilizar a la población acerca de determinados acontecimientos o temas específicos de relevancia.
La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 fue la histórica jornada y reunión en la cual sus 193 países miembros decidieron instaurar la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, y a partir del año siguiente empiece a conmemorarse cada 5 de junio.
Este año, la conmemoración tiene como lema “Reimagina, recupera, restaura”, un llamado a transformar nuestra relación con el planeta, recuperar los ecosistemas degradados y construir un futuro sostenible para las próximas generaciones.
En estas frases para cuidar el medio ambiente podrás encontrar inspiración o reflexionar sobre su importancia.
- Estudia la naturaleza, ama la naturaleza, acércate a la naturaleza. Nunca te fallará - Frank Lloyd Wright
- La naturaleza no hace nada incompleto ni nada en vano - Aristóteles
- Nunca la sabiduría dice una cosa y la naturaleza otra - Juvenal
- La belleza del mundo natural está en los detalles - Natalie Angier
- Verde es el color principal del mundo y a partir del cual surge su hermosura - Calderón de la Barca
- En la naturaleza no hay recompensas ni castigos, hay consecuencias - Bob Ingersoll
- Los árboles son los esfuerzos de la tierra para hablar con el cielo que escucha - Rabindranath Tagore
- En todo paseo con la naturaleza uno recibe mucho más de lo que busca - John Muir
- Si el mundo no aprende ahora a respetar la naturaleza ¿qué futuro tendrán las nuevas generaciones? - Rigoberta Menchú
- Dejemos que la naturaleza actúe a su aire; ella conoce su oficio mejor que nosotros - Michel Eyquem de Montaigne
- Es el peor de los tiempos pero también el mejor porque aún tenemos una oportunidad - Sylvia Earl