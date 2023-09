El Club Deportivo Alfonso Ugarte de Puno descendió a la Copa Perú, tercera división del fútbol peruano, luego de registrar dos Walk Overs en la temporada 2023 de la Liga 2. Así lo dio a conocer la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol mediante un comunicado oficial.

A pesar de la penalidad que recibió el conjunto sureño, el asesor legal del club, Juan Curay, informó que apelarán la situación para no descender, y en caso no prospere, no descartan acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, conocido por sus siglas en inglés como TAS.

“Alfonso Ugarte, dentro del respeto a la normatividad deportiva, ha hecho la apelación respectiva a ambas resoluciones que sacó la Comisión Disciplinaria respecto a los partidos ante Unión Huaral y Carlos Stein. Bajo esos argumentos, nosotros hemos presentado recurso de apelación en ambas situaciones y esperamos justicia”, declaró el representante del club al programa ‘Negrini lo sabe’ de Radio Ovación.

En este contexto, Curay señaló que uno de los Walk Over que cometieron fue por un tema de fuerza mayor. Según explicó, uno de los partidos que no jugaron fue porque la universidad que prestaba sus instalaciones deportivas al equipo decidió no prestarle el recinto con tres días de anticipación. Por esta razón, la dirigencia del club solicitó la reprogramación respectiva, pero los encargados del torneo no aceptaron el pedido, según recoge la plataforma Fútbol Peruano.

“Han declarado improcedente nuestra apelación, porque consideran que nosotros excedimos el plazo para presentar la documentación, sin embargo, la resolución nunca fue notificada de manera física, grave error, porque si buscan en cualquier reglamento encontrarán que la notificación electrónica no forma parte de lo oficial. Ante esta situación, este caso tiene que volver a foja cero”, sostuvo.

Ante esta situación, el club no descarta asistir al TAS como segunda opción en caso de que el fallo salga negativo para el club. “Sí contemplamos ir al TAS porque la justicia peruana y la FIFA son muy claros en este tema. Pero estamos seguro, al ciento por ciento, que todo saldrá a favor de Ugarte porque la justicia nos ampara”, afirmó Curay.

¿EN QUÉ PUESTO SE ENCUENTRA ALFONSO UGARTE TRAS SER DESCALIFICADO DE LA LIGA?

Antes de ser declarado como uno de los descendidos de la Liga 2 por parte de la Comisión de Justicia de la FPF, Alfonso Ugarte se encontraba en el décimo lugar de la tabla de posiciones con 27 puntos. El equipo de Piura se encontraba muy alejado de las últimas posiciones, por encima de Ayacucho FC, Unión Huaral, El Pirata y Carlos Stein, comprometidos con la zona de descenso. Incluso los ‘rojiblancos’ habían sumado un triunfo ante San Martín y un empate ante Ayacucho en sus últimos dos partidos.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA 2

Equipo / Partidos / Puntos