Si bien WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en el planeta según diversos estudios realizados en base a informes tecnológicos, no es el único aplicativo que se usa hoy en día al momento de enviar o recibir mensajes. En esta nota te enseñaremos a descargar WhatsApp Plus, una versión no oficial de Meta que, si bien no es segura, brinda mayores beneficios al usuario al momento de usarlo.

CÓMO DESCARGAR GRATIS ÚLTIMA VERSIÓN DE WHATSAPP PLUS

Antes de que lo hagas, es importante que tengas en cuenta que esta no es una versión oficial de WhatsApp por lo que puedes arriesgarte a sufrir de algunas desventajas o en el mayor de los casos ser víctima de virus.

Para instalar WhatsApp Plus en tu celular deberás descargar una APK que no se encuentra en ninguna App Store. A continuación, te enseñamos lo pasos para que puedas hacerlo:

Primero, descarga el nuevo APK en este link: https://idescargar.com/whatsapp-plus/ Luego, instala la APK y activa la opción de instalación a fuentes desconocidas en Android. Debes tener en cuenta que cuando descargas una aplicación ajena a Google Play Store debes activar las fuentes desconocidas. Por ello, debes seguir esta ruta para activarlo: Ajustes – Seguridad – Fuentes desconocidas – Aceptar. Finalmente, ejecuta el archivo .apk para que todo esté listo y puedas usar la app.

QUÉ ES WHATSAPP PLUS

WhatsApp Plus permite chatear, enviar fotos, emojis, videos y documentos al igual que la original, pero también se puede cambiar el color de los chats y la plataforma, así como más contenido multimedia. Además, cuenta con otras funciones que ayudan a tener una mejor experiencia de usuario. Es decir, no es tan “simple” a la hora de personalizarla como la app original.

Si bien esto es bueno para el usuario, y el principal motivo por el cual se ha vuelto tan popular, al no ser una aplicación o versión oficial de Meta (como sí lo son las versiones light de Facebook o Instagram), podrían generarnos grandes problemas a largo plazo.

QUÉ ES WHATSAPP

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes (también cuenta con versiones para computadora), propiedad de Meta. La aplicación permite enviar y recibir mensajes mediante Internet, además de imágenes, vídeos, audios, grabaciones de audio (notas de voz), documentos, ubicaciones, contactos, gifs, stickers, así como llamadas y videollamadas con varios participantes a la vez, entre otras funciones.

WhatsApp se integra automáticamente a la libreta de contactos, lo que lo diferencia de otras aplicaciones, ya que no es necesario ingresar alguna contraseña o PIN para acceder al servicio.

Según datos de principios del año 2020, es líder en mensajería instantánea en gran parte del mundo, en el que supera los 2000 millones de usuarios, superando a otras aplicaciones como Facebook Messenger o Telegram, entre otros.